Neraca Perdagangan RI Periode Juli 2023 Catatkan Surplus 1,31 Miliar Dolar AS

SINAR HARAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan nilai sebesar 1,31 miliar dolar AS pada Juli 2023.

"Pada Juli 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatatkan surplus sebesar 1,31 miliar dolar AS. Dengan demikian neraca perdagangan indonesia telah mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam acara Rilis Berita BPS yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin 15 Agustus 2023.

Kendati demikian, lanjutnya, surplus neraca perdagangan Juli ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu.

Surplus neraca perdagangan pada Juli 2023 lebih ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar 3,22 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral terutama batu bara, lemak dan minyak hewan nabati terutama crude palm oil (CPO), serta barang besi dan baja.

Namun, surplus neraca perdagangan nonmigas Juli 2023 lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu dan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Sedangkan neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar 1,91 miliar dolar AS pada Juli 2023, di mana komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak.

Defisit neraca perdagangan migas Juli 2023 lebih besar daripada bulan lalu, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara kumulatif hingga Juli 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 21,24 miliar dolar AS atau lebih rendah sekitar 7,88 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, pada Juli 2023 Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan dengan beberapa negara.

Untuk tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah India sebesar 1,4 miliar dolar AS, Amerika Serikat 1,1 miliar dolar AS, dan Filipina 718 juta dolar AS.

"Surplus terbesar yang dialami dengan India didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan nabati terutama CPO, bahan bakar mineral terutama batu bara, dan juga besi serta baja," kata Amalia Adininggar Widyasanti.