Sukses Lakukan Eco-Innovation, PT Timah TINS Raih 35 Penghargaan ENSIA 2023

SINARHARAPAN - PT Timah Tbk (TINS) meraih 35 penghargaan Enviromental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2023 karena keberhasilan perusahaan melakukan inovasi lingkungan (eco-innovation) yang merupakan salah satu strategi perseroan dalam menjalankan bisnis.

Kepala Divisi K3LH PT Timah Tbk Tonggo melalui keterangan yang dikutip Sabtu 12 Agustus 2023 mengatakan 35 penghargaan ENSIA 2023 yang diraih PT Timah terdapat dalam tujuh aspek yakni inovasi efisiensi energi, inovasi penurunan emisi, inovasi efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, inovasi sosial, inovasi non B3, inovasi pengurangan limbah B3 dan inovasi keanekaragaman hayati (Kehati).

Sebagai informasi, ENSIA merupakan penghargaan yang diberikan PT Sucofindo bagi para pelaku usaha yang telah berkomitmen melakukan inovasi lingkungan dan inovasi sosial dalam menjalankan proses bisnisnya.

"Inovasi lingkungan atau eco-inovasi (eco-innovation) menjadi salah satu strategi PT Timah sebagai korporasi dalam menciptakan produk dan proses yang inovatif, yang berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan,"katanya.

Menurut dia melalui eco-inovasi dalam aspek efisiensi energi, pengurangan emisi, konservasi air, pemanfaatan limbah (B3dan Non-B3) yang terintegrasi dalam kajian daur hidup, serta aspek perlindungan keanekaragaman hayati dan spirit green leadership, mendorong optimisme PT Timah Tbk tidak hanya pro-lingkungan, tetapi juga pertimbangan aspek sosial dan ekonomi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

"Dalam inovasi sosial, berbagai program pemberdayaan masyarakat mampu mendorong PT Timah Tbk berkolaborasi dengan masyarakat dalam menjawab permasalahan sosial secara lebih efisien, memiliki unsur novelty atau kebaruan, adanya unsur efektivitas serta mampu meningkatkan kapasitas sosial," katanya.

PT Timah Tbk juga meraih penghargaan sebagai Best of The Best Participant ENSIA 2023 yang dinilai dari jumlah paper lolos penjurian dan raihan katagori platinum serta distribusi kategori platinum dari masing-masing aspek.

Emiten berkode TINS ini meraih penghargaan kategori silver sebanyak empat penghargaan, kategori platinum sebanyak 16 penghargaan dan 15 penghargaan kategori Gold.

Wakil Menteri KLHK Alue Dohong berharap penghargaan tersebut dapat mendorong dunia usaha untuk terus berinovasi dalam melaksanakan pengelolaan yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu, semangat dan meningkatkan kesadaran bagi korporasi untuk menjalankan good governance dalam operasionalnya dan selamat atas penghargaan ini semoga langkah yang baik untuk semakin mewujudkan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia yang lebih baik dan perubahan iklim yang lebih baik," katanya.***