Mau Diakuisisi Perusahaan Jepang, Begini Nasib Saham GGRP

SINAR HARAPAN - Harga saham Gunung Raja Paksi (GGRP) menguat 8,07 persen ke harga Rp482 pada akhir perdagangan hari ini, Jumat 11 Agustus 2023.

Ditutupnya harga saham GGRP pada hari ini membuat harga saham GGRP menguat 3 hari beruntuntun yakni pada tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2023.

Dalam 3 hari tersebut harga saham GGRP pun mengakumulasikan penguatan sebesar 19,96 persen, dari harga pembukaan di tangga 9 Agustus Rp402 ke harga penutupan 11 Agustus hari ini Rp482.

Tak hanya itu, pada tanggal 10 Agustus 2023 kemarin, harga saham GGRP berhasil menembus area resistance terkuatnya diharga Rp438.

Penguatan dalam 3 hari itu juga telah berhasil mengonfirmasi tren bullish melalui persilangan MA5 dan MA20 pada harga Rp428.

Hingga saat ini performa mingguan saham GGRP berakhir positif 19,31 persen, performa bulanan pun ikut terpoles menjadi positif 12,09 persen.

Namun, apabila dihitung sejak awal tahun 2023 hingga sore ini, harga saham GGRP masih mencatatkan pelemahan sebesar 5,49 persen.

Penguatan pada harga saham GGRP kali ini seiring dengan kabar mengenai dua perusahaan baja yang berbasis di Jepang dikabarkan akan mengambil alih PT Nusantara Baja Profil, bagian dari Grup PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP).

Pengambilalihan ini akan dilakukan melalui rencana investasi bersama atau Joint Investment antara Hanwa Co Ltd dan Yamato Kogyo Co Ltd.

Melalui anak perusahaannya, yaitu PT Hanwa Indonesia, Hanwa Co Ltd akan mengakuisisi Nusantara Baja Pofil dari GGRP serta perusahaan terafiliasinya, PT Gunung Garuda.

Joint investment ini melibatkan Hanwa, Yamato Kogyo, dan Siam Yamato Steel Co Ltd. Siam Yamato Steel sendiri merupakan anak usaha Yamato Kogyo.

Setelah aksi tersebut dirampungkan pada kuartal I-2024. Maka, Yamato Kogyo akan menggenggam 45 persen saham Nusantara Baja. Sisanya, sebesar 35 persen akan dipegang Siam Yamato Stell, Hanwa Indonesia mengantongi 15 persen dan GGRP mengempit 5 persen kepemilikan saham Nusantara Baja.