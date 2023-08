Rupiah Menguat Tipis Terdorong Respons Investor Terhadap Data CPI dan PPI China

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2023 pagi menguat tipis 0,02 persen atau 3 poin menjadi Rp15.214 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.217 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA Rabu 9 Agustus 2023, analis pasar mata uang, Lukman Leong, menyatakan rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) karena investor masih mencerna data inflasi Producer Price Index/Indeks Harga Produsen (PPI) dan Consumer Price Index (CPI) China yang memberikan gambaran beragam.

Secara umum, rupiah dan mata uang regional Asia bergerak mix dan menguat tipis.

“CPI year on year (yoy) sebesar -0,3 persen, dan PPI yoy -4,4 persen,” ujar Lukman di Jakarta, Rabu 9 Agustus 2023.

Lebih lanjut, CPI dan PPI yoy disebut masih menunjukkan deflasi, sedangkan CPI month to month (mom) menunjukkan kenaikan 0,2 persen.

Selain itu, sentimen pasar umumnya masih negatif (risk off) pasca Moody’s menurunkan peringkat bank AS pada Selasa (8/8/2023) malam.

“Ada 10 bank (yang diturunkan),” ucap Lukman.

Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Moody's menurunkan peringkat beberapa bank AS kecil hingga menengah dan inflasi Jerman melambat pada Juli.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,47 persen menjadi 102,5205 pada akhir perdagangan.

Sementara, investor mengantisipasi laporan inflasi AS Juli untuk menunjukkan ketahanan, beberapa komentar yang relatif hawkish dari beberapa pejabat Federal Reserve pada Senin (7/8/2023) mengangkat imbal hasil dolar AS.

Gubernur Fed, Michelle Bowman, mengatakan pada Senin (7/8/2023) bahwa Kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan akan diperlukan untuk menurunkan inflasi ke target 2,0 persen Fed AS.