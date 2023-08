Luhut Temui Menlu dan Menkeu AS, Ada Apa?

SINAR HARAPAN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berjumpa dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Keuangan AS Jannet Yellen untuk membicarakan kemajuan hubungan antara Indonesia dan AS serta perkembangan sejumlah masalah termasuk Joint Energy and Trade Partnership (JETP) dan kebijakan mineral kritis.

Pada pertemuan dengan Menlu Blinken pada Jumat (4/8/2023), Luhut mengucapkan terima kasih atas hubungan erat antara Indonesia dan Amerika Serikat serta pentingnya apresiasi dan saling mendukung dalam mempromosikan kerja sama antara kedua negara.

"Saya menggarisbawahi pentingnya memperkuat hubungan bilateral di tahun 2024, yang akan menjadi peringatan ke-75 hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat. Upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang strategis, termasuk dalam sektor maritim, pertahanan, perubahan iklim, infrastruktur hijau, dan teknologi, menjadi salah satu fokus utama pembicaraan," kata Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023.

Baca Juga: Bursa Eropa Bervariasi Pada Akhir Perdagangan, Indeks FTSE 100 Jatuh 0,13%



Indonesia, lanjutnya, juga mengapresiasi dukungan AS selama masa kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan memuji peran Indonesia dalam memimpin ASEAN serta mendukung keutamaan ASEAN sebagai pemangku kepentingan kunci dalam kawasan.



Dalam konteks ini, tema "ASEAN Matters: Episentrum Pertumbuhan" menjadi perbincangan hangat, menggarisbawahi potensi pertumbuhan ASEAN yang semakin pesat.



Indonesia juga mengajak Amerika Serikat untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan regional, dengan membuka peluang kolaborasi potensial di ASEAN East Asia Summit.

Baca Juga: Toyota Investasikan Rp2,5 triliun Untuk Buat New Model Yaris Cross di Karawang



Luhut dan Blinken juga menyepakati pentingnya partisipasi Presiden AS Joe Biden dalam KTT ASEAN mendatang, sebagai upaya untuk meningkatkan dialog dan kolaborasi regional yang lebih erat.



Keduanya berkomitmen untuk terus memajukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan menciptakan dampak positif bagi kedua negara dan kawasan.



"Kami berharap pertemuan ini akan membawa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke tingkat yang lebih tinggi dan mendorong kolaborasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan bersama dalam mencapai stabilitas dan kemakmuran regional," sambung Luhut.

Baca Juga: Divestasi Saham Vale Mundur, Jokowi: Tidak Ada Kendala, Masih Dalam Pembicaraan Agar Semua Pihak Untung



Adapun dalam pertemuan Luhut dengan Menkeu AS Jannet Yellen, keduanya membahas perkembangan kerja sama Joint Energy and Trade Partnership (JETP) antara Indonesia dan Amerika Serikat.



Pertemuan ini turut membahas tentang Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA), serta peluang kerja sama strategis di sektor mineral kritis dan energi.



Salah satu fokus utama pembicaraan adalah kerja sama di sektor kritis mineral, yang mana Indonesia memiliki potensi cadangan mineral kritis terbesar di dunia untuk bahan baku baterai hingga kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Baca Juga: BI: Cadangan Devisa Juli 2023 Meningkat Jadi 137,7 Miliar Dolar AS



"Saya berharap agar kerja sama di bidang ini dapat semakin diperkuat dengan dukungan dari Amerika Serikat. Dalam memajukan teknologi baterai dan kendaraan listrik, Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim," ujar Luhut.



Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam sektor energi, khususnya dalam pengembangan aset luar negeri milik PT Pertamina (Persero).



Kedua pihak berharap kerja sama ini akan membawa manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan berkontribusi pada pengembangan industri minyak dan gas yang berkelanjutan.

Baca Juga: BI: Cadangan Devisa Juli 2023 Meningkat Jadi 137,7 Miliar Dolar AS



Menurut Luhut, pertemuan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam semangat saling menguntungkan, Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang erat dan berkesinambungan dalam berbagai bidang, termasuk energi, perdagangan, dan sumber daya kritis.



Luhut juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh dan memberdayakan sektor-sektor strategis untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi kedua negara dan kawasan.***