Harga CPO Malaysia Terkoreksi, Harga CPO Jambi Justru Naik

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah (CPO) di bursa Mlayasia terkoreksi 1,68 persen dalam sepekan dan ditutup pada harga 3.872 ringgit per ton pada akhir perdagangan pekan ini.

Padahal pada Selasa 24 Juli 2023 pekan ini Harga CPO di bursa Malaysia sempat melesat 2,48 persen menembus area resistance 4.000 ringgit dan ditutup pada harga 4.092 ringgit per ton.

Namun, pada tanggal 25 Juli harga CPO mulai berbalik arah dan mencatatkan pelemahan signifikan hingga akhir perdagangan pekan ini, Jumat 28 Juli 2023. Dalam 4 hari perdagangan tersebut harga CPO mengakumulasikan pelemahan sebesar 4,26 persen dari harga 4.044 ringgit ke harga 3.872 ringgit.

Baca Juga: Ekspor ke 30 Negara, Tepung Kelapa Mendominasi Kegiatan Ekspor di Sulut

Berbeda nasib dengan CPO Malaysia, harga CPO di Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 3 Agustus 2023 justru mencatatkan kenaikan sebesar Rp123 menjadi Rp10.711 per kg dari periode sebelumnya yang seharga Rp10.588.

Harga tersebut telah ditetapkan dan disetujui oleh Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik tipis Rp36 per kilogram dari Rp2.308 menjadi Rp2.344 per kilogram sedangkan inti sawit naik signifikan Rp253 per kilogram dari Rp4.615 jadi Rp4.864 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 29 Juli 2023.

Baca Juga: Apresiasi PHR, Komisi VII DPR: Industri Hulu Migas Dalam Negeri Mampu Bersaing dengan IOC

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.851 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.956 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.048 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.135 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.189 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.233 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.279 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.344 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.271 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.161 per kilogram.

Baca Juga: Mau Beli atau Jual Emas Hari Ini?Cek Harga Emas Antam Berikut

Naiknya harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.

Untuk menjaga kestabilan harga TBS di Jambi, pihak pemerintah telah menyarankan kepada seluruh kabupaten agar membuat tim pemantau harga kepala sawit di daerahnya masing-masing.***