Rupiah Menguat Dipengaruhi Sentimen 'Risk On' Setelah The Fed Naikkan Suku Bunga

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari ini Kamis 27 Juli 2023 menguat sebesar 0,15 persen atau 22 poin menjadi Rp15.000 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.022 per dolar AS.

Terpantau sepanjang hari ini, rupiah bergerak dari Rp14.985 per dolar AS hingga Rp15.019 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA, Kamis 27 Juli 2023, Analis pasar uang, Lukman Leong, mengatakan bahwa penguatan rupiah dan mata uang lainnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi sentimen risk on di pasar setelah rapat atau pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

“Investor merespons pernyataan The Fed dalam FOMC (Federal Open Market Committee) semalam sebagai sinyal kenaikan terakhir pada siklus kenaikan suku bunga,” kata Lukman di Jakarta, Kamis 27 Juli 2023.

Pada pertemuan FOMC, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis points (bps), tetapi bernada lebih dovish.

Pasar disebut melihat pernyataan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell sebagai akhir dari siklus kenaikan suku bunga oleh The Fed.

“Penguatan hari ini murni faktor pelemahan dolar AS,” ucapnya.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan bahwa tanggapan pelaku pasar atas keputusan Bank Sentral AS sesuai dengan ekspektasi pasar.

“Tidak ada kejutan dari hasil rapat kebijakan moneter Bank Sentral AS dinihari tadi. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan 25 bps sesuai ekspektasi pasar. The Fed juga tidak memberikan sinyal akan melakukan jeda atau memangkas suku bunga acuan ke depannya,” ungkap Ariston.

Bank Sentral AS disebut akan tetap mempertahankan suku bunga AS di level tinggi untuk menekan inflasi ke bawah target 2 persen.

“Namun, Bank Sentral AS mengakui adanya penurunan inflasi dan ekonomi AS masih cukup bagus. Ini mungkin bisa memicu pelaku pasar keluar dari aset dolar AS dan masuk ke aset berisiko sehingga bisa menekan dolar AS,” ucapnya.***