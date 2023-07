Terkerek Keputusan The Fed Naikkan Suku Bunga, Harga Emas Comex dan Emas Antam Kompak Naik

SINAR HARAPAN - Harga emas berjangka Comex menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis 27 Juli 2023 pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut terkerek oleh keputusan Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Harga emas Comex Kontrak Agustus 2023 terangkat 6,40 dolar AS atau 0,33 persen menjadi menetap pada 1.970,10 dolar AS per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di 1.976,30 dolar AS dan terendah di 1.963,20 dolar AS.

Mengekor penguatan tersebut, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari logammulia.com pada Kamis 27 Juli 2023, naik Rp1.000 menjadi Rp1.076.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) emas batangan Antam hari ini pun naik Rp1.000 menjadi Rp955.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Rabu (26/7) senilai Rp954.000 per gram.

Kenaikan harga emas dipengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah AS merosot bersama dengan dolar.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rabu (26/7/2023) seperti yang diantisipasi secara luas, untuk menargetkan kisaran 5,25 persen hingga 5,50 persen, mencapai level tertinggi dalam 22 tahun.

Bank sentral AS juga mengatakan tetap "sangat memperhatikan" risiko inflasi, membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Kenaikan suku bunga "cenderung menekan harga emas dalam waktu dekat," karena suku bunga yang lebih tinggi mendukung dolar AS, kata Jerry Braakman, presiden dan kepala investasi First American Trust.

Namun, setelah keputusan Fed, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,2 persen menjadi 101,19, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun berada di 3,8895 persen, turun dari 3,911 persen sehari sebelumnya.

Suku bunga yang lebih tinggi "pada akhirnya akan meningkatkan risiko resesi karena memperlambat aktivitas ekonomi di AS," kata Braakman. Dalam jangka menengah, "kita akan melihat kemungkinan besar ekonomi memasuki resesi atau terjebak dalam stagflasi."

Keputusan Fed, yang dirilis sekitar setengah jam setelah penyelesaian untuk emas Comex, adalah yang pertama dari serangkaian pengumuman kebijakan dari bank-bank sentral global utama, termasuk Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang, yang akan keluar minggu ini.