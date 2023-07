Chief Excecutive Hongkong Ungkap Alasan Temui Jokowi

SINAR HARAPAN - Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China John Lee mengungkapkan alasan kedatangan pihaknya menemui Presiden Jokowi ke Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang dikutip Kamis 27 Juli 2023, John mengatakan pihaknya ingin mempromosikan peluang bisnis demi pertumbuhan bersama dan mengonsolidasikan persahabatan kuat antara Indonesia dengan Hong Kong.

“Hong Kong dan Indonesia menikmati hubungan erat dan lama dalam perdagangan dan investasi,” ujar John Lee dalam Konferensi Pers “"Hong Kong Delegation to Jakarta/Indonesia”, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023.

Tahun lalu, perdagangan barang antara Indonesia dan Hong Kong tumbuh 12 persen dengan mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, Hong Kong adalah sumber investasi asing langsung terbesar ketiga di Indonesia.

“Di antara negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Indonesia memiliki populasi dan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar dan merupakan mitra dagang barang dagangan terbesar keenam kami di ASEAN. Kami melihat potensi besar dalam memperkuat kerja sama Hong Kong dengan Indonesia,” kata John.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyatakan rasa senang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa 25 Juli 2023 yang telah memberikan hospitality dan fasilitas kepada 30 delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari pimpinan industri terkemuka dan lima pejabat paling senior dari pemerintahannya.

John bercerita dirinya mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa Hong Kong bertekad untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, investasi, keuangan, inovasi dan teknologi, serta budaya dan pariwisata.

“Saya juga berterima kasih kepada Indonesia atas dukungan berkelanjutan terhadap upaya Hong Kong untuk bergabung dengan ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” ujarnya pula.***