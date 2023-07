BI Tahan Suku Bunga, IHSG Diproyeksikan Menguat Hari Ini

SINAR HARAPAN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 26 Juli 2023 diproyeksikan menguat seiring Bank Indonesia (BI) kembali menahan tingkat suku bunga acuannya di level 5,75 persen.

IHSG pagi ini dibuka menguat 24,51 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.942,22. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 4,02 poin atau 0,42 persen ke posisi 967,87.

"IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada hari ini," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu 26 Juli 2023.

Baca Juga: Naik Rp4.000, Harga Emas Antam Hari Ini Sentuh Rp1,075 Juta Per Gram

Sebelumnya, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (25/07) menyatakan bahwa BI kembali menahan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen.

Selain itu, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen.

Dengan suku bunga ditahan, bunga pinjaman diharapkan bisa melandai sehingga permintaan kredit konsumsi dan investasi akan naik.

Baca Juga: Harga Daging Ayam Naik, Pedagang di Jawa Timur Kesulitan Menjual Dagangannya

Selain itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 bisa mencapai 5,1 persen, atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,03 persen.

Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan kemarin, ditopang oleh ekspektasi melunaknya kebijakan bank sentral AS (The Fed) serta kinerja keuangan perusahaan yang di atas ekspektasi.

Pelaku pasar sedang menunggu keputusan The Fed, yang menggelar rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Selasa dan Rabu (25-26 Juli), dengan keputusan FOMC akan diumumkan pada hari ini waktu AS.

Baca Juga: Akselerasi Transisi Energi, PLN IP Fokus Garap Mega Proyek Hijaunesia

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 17,10 poin atau 0,05 persen ke 32.665,40, Indeks Hang Seng melemah 59,04 poin atau 0,30 persen ke 19.375,35, Indeks Shanghai melemah 2,66 poin atau 0,08 persen ke 3.228,86, dan indeks Straits Times menguat 10,10 poin atau 0,31 persen ke 3.296,26.***