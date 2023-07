Pertamina dan Petronas Resmi Ambil Alih Hak Shell di Blok Masela

SINAR HARAPAN - Pada acara pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition (Convex) 2023 di Tangerang, Banten, Selasa 25 Juli 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah secara resmi menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi hak partisipasi atau Participating Interest (PI) perusahaan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela.

Dalam kesepakatan ini, PHE berkolaborasi dengan PETRONAS melalui entitas PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) untuk mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut.

Dalam pengelolaan kepemilikan ini, PHE akan bertanggung jawab atas 20 persen dari kepemilikan tersebut, sementara 15 persen sisanya akan dikelola oleh PETRONAS Masela.

Penandatanganan perjanjian jual beli kepemilikan Blok Masela melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan PETRONAS, Datuk Adif Zulkifli, serta Director of Finance for Acquisition Divestment and NBD Asia Pacific Shell, Kuo Tong Soo.

Acara penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas), Tutuka Ariadji, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PETRONAS, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik.

Berdasarkan pernyataan resmi Shell, nilai divestasi 35 persen hak pengelolaan SUOS itu dilepas dengan harga sebesar US$650 juta setara dengan Rp9,75 triliun (asumsi kurs Rp15.002 per dolar AS) kepada Pertamina yang menggandeng perusahaan migas raksasa Malaysia, Petroliam Nasional Berhad atau Petronas sebagai mitra konsorsium.

Mengutip laporan Bisnis.com, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto berharap serangkaian proses dalam aksi akuisisi yang dilakukan Pertamina di blok masela akan rampung sebelum 17 Agustus 2023 mendatang.

“Signing Shell Abadi Masela salah satunya yang tergantung mengenai divestasi sudah selesai alhamdullilah, nanti sore juga kita akan saksikan signing mengenai IDD, Eni dan Chevron mudah mudahan semuanya sebelum 17 Agustus sudah bisa diselesaikan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Selasa 25 Juli 2023.

PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina memiliki pengalaman yang luas dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas laut dalam, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Selain itu, PHE juga memiliki pengalaman yang terbukti dalam mengembangkan dan mengoperasikan Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) Badak, serta melakukan pemasaran LNG baik dalam negeri maupun internasional melalui salah satu anak usahanya.

Diberitakan sebelumnya Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan bahwa kemampuan dan keandalan PHE menjadi bukti kuat bahwa Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mampu menjalin kerja sama dengan mitra global.

Pertamina berharap dapat menjalin kerja sama strategis untuk mengembangkan bisnis dan potensi lainnya di masa depan.