INDEF: Promosi Masif di Social Commerce, Produk Kecantikan China Salip Produk Lokal

SINAR HARAPAN - Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras, mengungkapkan bahwa penjualan produk kecantikan dan perawatan diri merek China telah menyalip merek lokal Indonesia akibat promosi masif melalui social commerce khususnya TikTok Shop.

“Produknya selalu ada di bagian flash sale yang mudah dilihat untuk pengguna. Di e-Commerce lain tidak setinggi itu, tapi di TikTok Shop setidaknya berdasarkan pantauan saya dalam sebulan terakhir Skinitific (merek asal China) ini selalu dipajang meski kita tidak spesifik mencari tapi iklannya selalu muncul,” kata Peneliti INDEF Izzudin dalam Diskusi Publik “Project S TikTok: Ancaman atau Peluang?” yang disaksikan secara daring, di Jakarta, Senin 24 Juli 2023.

INDEF mencatat bahwa pada awal 2023, terjadi peningkatan penjualan dua produk kecantikan dan perawatan diri asal China, yaitu Skintific dan Originote, yang telah berhasil menyalip penjualan merek-merek asli Indonesia, seperti Scarlett dan Ms Glow.

Padahal, pada Mei 2022, penjualan kedua merek asal China tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan merek-merek lokal seperti Scarlett dan Ms Glow.

Peningkatan penjualan produk kecantikan China di social commerce, khususnya TikTok Shop, meningkat karena platform tersebut dapat mengumpulkan dan menganalisis data aktivitas pengguna di media sosial secara individual.

Selain itu, faktor lain yang juga ikut berkontribusi adalah biaya produksi yang lebih rendah di China, memungkinkan penawaran produk dengan harga terjangkau, dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur penjualan di social commerce.

“TikTok Shop dalam tanda kutip masih dalam tanda kutip bakar uang, pengiriman juga murah terlebih belum ada aturan yang spesifik di Indonesia mengenai social commerce, sehingga semakin laku produk TikTok Shop di Indonesia,” ujar Izzudin.

Mengutip data Global Social Market Survey pada 2021, Izzudin mengatakan sebanyak 30 juta orang Indonesia melakukan transaksi via daring, terdiri dari 60 persen via e-Commerce dan 40 persen melalui media sosial.

Sementara itu, penjualan TikTok di Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp228 miliar dengan 2 juta UMKM berjualan di TikTok Shop Indonesia.

Platform tersebut bahkan memiliki rencana investasi 5 tahun ke depan sebanyak 10 miliar dolar AS.