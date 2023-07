Rupiah Berpotensi Melemah Hari Ini Seiring Penantian Pasar Terhadap Hasil Rapat The Fed

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin 24 Juli 2023 pagi melemah 0,04 persen atau 6 poin menjadi Rp15.034 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.028 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA Senin 24 Juli 2023, Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, menyatakan rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) karena pasar mash menantikan hasil rapat kebijakan moneter The Fed yang akan dirilis pada Kamis (27/7).

"Menurut survei CME FedWatch Tool, probabilitas hampir 100 persen The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 5,25-5,50 persen," ujar Ariston Tjendra di Jakarta, Senin 24 Juli 2023.

Kemudian, pasar disebut bisa berperilaku wait and see dan tidak berani berspekulasi terlalu besar menjelang pengumuman hasil rapat The Fed.

"Tingkat inflasi AS memang melandai, tapi belum menyentuh target 2 persen, apalagi beberapa data ekonomi AS seperti data tenaga kerja, masih mengindikasikan daya beli masyarakat AS masih tinggi sehingga bisa menaikkan inflasi lagi," ungkap Aris.

Selain itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS masih terlihat meningkat yang mengindikasikan bahwa pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan AS berikutnya.

"Potensi pelemahan ke arah Rp15.050-Rp15.070 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp14.980 per dolar AS," ucapnya.

Sebelumnya, dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), ketika investor menunggu pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) pekan depan yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, terangkat 0,19 persen menjadi 101,0724 pada akhir perdagangan.

Pertemuan bank sentral Amerika Serikat dijadwalkan minggu depan, dengan Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Investor akan fokus pada komentar dari Ketua Fed Jerome Powell setelah keputusan suku bunga bank sentral AS pada Rabu (26/7/2023) untuk petunjuk apakah kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga.