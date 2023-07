Dolar AS Rebound, Rupiah Diperkirakan Melemah Hari Ini

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat 21 Juli 2023, melemah 0,24 persen atau 36 poin menjadi Rp15.022 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.986 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA, Jumat 21 Juli 2023, Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, memperkirakan pelemahan rupiah akan terjadi akibat tertekan oleh rebound pada dolar Amerika Serikat (AS) setelah data tenaga kerja AS klaim pengangguran (Initial Jobless Claims) yang lebih baik dari ekspektasi.

Klaim pengangguran AS disebut mencapai 228 ribu, lebih baik dari ekspektasi yang sebesar 242 ribu.

"(Hal ini mendorong) peningkatan prospek tingkat suku bunga The Fed. Range (berkisar) Rp14.950-Rp15.050 per dolar AS," ujar Lukman, di Jakarta, Jumat 21 Juli 2023.

Meninjau dari sentimen Eropa, Lukman menyatakan tidak akan langsung mempengaruhi rupiah.

Untuk sentimen dari China, saat ini perlambatan ekonomi disebut masih menekan mata uang regional.

"Namun, dari waktu ke waktu, ada harapan yang muncul dari usaha-usaha China mendukung ekonomi mereka," kata Lukman pula.

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede, yang menyatakan dolar AS menguat terhadap mata uang G-10, kecuali dolar Australia, setelah rilis US Initial Jobless Claims yang mencatatkan klaim pengangguran lebih baik dari ekspektasi.

"(Ini) mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di AS tetap ketat. Pasar tenaga kerja yang lebih ketat mendukung stance kebijakan moneter AS yang ketat, sehingga mendorong penguatan Dollar Index dan kenaikan yield UST," ujar Josua.

Secara keseluruhan, lanjut dia, Dollar Index naik 0,60 persen menjadi 100,88, sementara yield UST naik 10 bps menjadi 3,85 persen.***