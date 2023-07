Neraca Dagang Dengan Ceko Selalu Defisit, Kadin Ajak Ceko Tingkatkan Kualitas SDM

SINAR HARAPAN - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengajak Republik Ceko untuk meningkatkan kualitas SDM serta berinvestasi di provinsi setempat.

Saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Ceko untuk Republik Indonesia Jaroslav Dolecek di Surabaya, dirinya mengatakan Ceko adalah salah satu negara Eropa yang ekonominya cukup bagus dan memiliki banyak potensi untuk dikerja samakan dengan Jatim.

"Tetapi yang perlu diingat, neraca perdagangan kita dengan Ceko selalu defisit. Agar Defisit ini bisa ditekan, maka kami mengajak Ceko untuk berinvestasi di sini. Kami juga mengajak kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pemagangan dalam rangka mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia," ujar Adik dalam keterangan yang dikutip Jumat 21 Juli 2023.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional Kadin Jatim Prof. Tomy Kaihatu menjelaskan bahwa selama lima tahun berturut-turut, neraca perdagangan Jatim dengan Ceko selalu defisit.

Pada tahun 2018, defisit neraca perdagangan mencapai 9,47 juta Dolar AS. Di tahun 2019, defisit naik menjadi 11,97 juta Dolar AS dengan perincian Ekspor Jatim mencapai 1,78 juta Dolar AS sementara impor jatim dari Czechia mencapai 13,76 juta Dolar AS.

Di tahun 2020, defisit Jatim kian tinggi yaitu sebesar 72,22 juta Dolar AS, tahun 2021 defisit 16,98 juta Dolar AS dan di 2022 defisit masih dikisaran 12,55 juta Dolar AS.

Adapun komoditas ekspor non-migas Jatim ke Ceko di antaranya adalah kendaraan dan bagiannya, aluminium, alas kaki, kayu dan barang dari kayu, perangkat musik, tembakau, mainan, gula dan kembang gula, kertas dan karton serta pakaian jadi bukan rajutan.

Sementara impor Jatim dari Ceko di antaranya adalah mesin dan pesawat mekanik, bahan kimia organik, kendaraan dan bagiannya, lokomotif dan peralatan kereta api, plastik dan barang dari plastik, perkakas, perangkat potong dan lain sebagainya.

"Karena ketika lima tahun minus terus, maka kerja sama ini menjadi tidak seimbang dan tidak baik untuk kedepannya. Kerja sama harus saling menguntungkan. Untuk mengejar ketertinggalan, kami menyarankan agar mereka berinvestasi di Jatim untuk merebut pasar domestik," kata Tomy.

Begitu juga dengan kerja sama industri kesehatan, rumah sakit dan medical suplay, diarahkan untuk investasi di sini karena prospeknya sangat besar.

Selain membahas soal kerja sama perdagangan dan investasi, juga tentang keberlanjutan kerjasama proyek kereta api. Ceko adalah salah satu negara pembuat kereta api di Eropa.

"Karena pembahasannya menyangkut tiga kementerian, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN karena terkait dengan INKA," katanya.