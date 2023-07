Dukung Transisi Energi dan Investasi Sektor Migas, IPA Siap Gelar IPA Condex 2023 Pada 25-27 Juli 2023

SINAR HARAPAN - Indonesian Petroleum Association (IPA) bekerja sama dengan dyandra promosindo kembali akan menggelar IPA Convention and Exibition (Condex) yang ke-47 pada tanggal 25 - 27 Juli 2023 di ICE BSD City Tangerang.

IPA Condex 2023 yang tahun ini mengangkat tema Enabling Oil & Gas Investment and Energy Transition for Energy Security akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kebutuhan energi masa depan di tengah masa transisi energi serta menghadirkan pelaku industri, pemerintah, akademisi,profesional serta masyarakat untuk bisa dalam berkolaborasi dalam mengembangkan energi nasional.

Tema IPA Condex 2023 ini sejalan dengan masa sekarang ini yang merupakan masa transisi energi.

"Transisi energi tidak segampang berpindah dari masa A ke masa B, tetapi membutuhkan proses." ujar Vice President IPA, Ronald Gunawan dalam konferensi pers Road To IPA Convex 2023, Kamis 20 Juli 2023.

Proses menuju transisi inilah yang membutuhkan diskusi dari berbagai pihak terkait dan akan menjadi agenda dalam acara IPA Condex 2023 yang ke-47 ini.

Pada konferensi pers Road To IPA Convex 2023, Chairperson IPA Convex 2023, Khrisna Ismaputra memaparkan bahwa IPA Convex 2023 akan dilaksanakan selama 3 hari yang diisi dengan berbagai diskusi dan agenda lain dengan pembahasan yang berbeda setiap harinya.

Pada hari pertama, Selasa 25 Juli 2023 mendatang, acara akan dibuka langsung oleh Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif. Acara akan dimulai pukul 08.00 - 17.00 untuk para deligasi (delegates) dan pukul 10.30 - 17.00 untuk pengunjung umum.

Diskusi pada hari pertama Selasa 25 Juli 2023 akan digelar dua diskusi utama, yaitu diskusi pertama mengusung tema "Maximize Oil and Gas Role For Economic Growth in Energy Transition Era". Diskkusi ini akan dihadiri oleh para pembicara ternama, antara lain Jodi Mahardi (Deputy Coordinating Minister for Maritime Sovereignity and energy), Prof. Tutuka Ariadji (Direktor General of Oil and Gas EMR Ministry), Dadan Kusdiana (Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation EMR Ministry), Dwi Soetjipto (Chairman of SKK Migas), Dr. Nuki Agia Utama (Executive Director of ASEAN Centre for Energy), dan Carole J.Gall (IPA Board). Diskusi ini akan dimoderatori oleh Dr. Ir. Satya Widya Yudha (National Energy Council).

Diskusi kedua akan digelar dengan tema "Navigating The Energy Trilemma (Energy Security, Sustainability, and Affordability) in O&G Business. Pembicaranya terdiri dari para profesional dalam bisnis oil and gas, yakni Tan Sri Tengku Muhammad Taufik (President and Group CEO of PETRONAS), Nicke Widyawati (CEO of Pertamina), Mansoor Muhammed Al Hamed (CEO of Mubadala Energy), dan Zhao Shunqiang (CEO of COSL). Moderator diskuni adalah Presenter Rahma Alia.

Untuk hari kedua, Rabu 26 Juli 2023, akan ada diskusi dengan bahasan "The Roles of CCS/CCUS in Energy Transition for Indonesia Reaching NDC". Diskusi akan dipandu oleh Joshua Ngu (Wood Mackenzie) dengan dihadiri para panelis, antara lain Prof. Tutuka Ariadji (DG Oil&Gas), Laksmi Dhewanthi (DG Climate Change Mitigation of Environtment and Forestry Ministry), Ir. Nanang Abdul Manaf (SKK Migas Vice Chairman), Dr. Belladona Troxylon Maulianda Ph.D,P.Eng. (Executive Director of Indonesia CCS Center), dan Kathy Wu, (IPA Board).

Pada hari ketiga, akan digelar diskusi mengenai "Oil and Gas Industry as The Catalyst for Energy Just Transition in Indonesia" yang akan dihadiri oleh pembicara, antara lain Muhammad Burhannudinnur (CHairman of IAGI), Randy Condronegoro (President of HAGI), Edwil Suzandi (Vice CHairman of IATMI), dan Taufik Aditiyawarman (Chairman of IAFMI) serta dimoderatori oleh Arif Gunawan.