Rupiah Berpotensi Menguat Hingga Rp14.950 Per Dolar AS Hari Ini

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank pada Selasa 18 Juli 2023 menguat 0,13 persen atau 19 poin menjadi Rp14.994 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.013 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA, Selasa 18 Juli 2023, pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, memperkirakan potensi penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp14.950 per dolar AS dengan potensi resisten di kisaran Rp15.030 per dolar AS.

"Rupiah bisa menguat terhadap dolar AS hari ini dengan masih tertekannya dolar AS terhadap nilai tukar lainnya pagi ini, meskipun semalam data indeks manufaktur wilayah New York, AS, menunjukkan hasil yang lebih bagus dari ekspektasi. Data tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur di wilayah New York di bulan Juli menunjukkan pertumbuhan, dibandingkan ekspektasi penurunan (+1,1 versus -4,3)," ujar Ariston di Jakarta, Selasa 18 Juli 2023.

Lebih lanjut, Ariston menyebutkan indeks dolar AS terlihat masih tertekan di bawah angka 100.

Pelaku pasar disebut menunggu data penting lainnya, seperti data penjualan ritel AS Juni 2023 yang akan dirilis malam ini untuk menggerakkan dolar kembali.

"Dari dalam negeri, rupiah bisa mendapatkan support dari data neraca perdagangan bulan Juni yang masih menunjukkan surplus," ungkap Ariston.

Artinya, ekspektasi inflasi yang menurun di AS masih menjadi sentimen penguat rupiah, ditambah surplus neraca perdagangan dalam negeri yang mendukung penguatan rupiah.

Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) setelah pekan lalu mencatat penurunan mingguan terbesar tahun ini, sementara semua pembicara Federal Reserve dilarang melakukan komunikasi menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,08 persen menjadi 99,8404 pada akhir perdagangan.

Minggu ini, kemungkinan dolar akan terkonsolidasi karena investor menunggu pertemuan Federal Reserve minggu depan, ketika bank sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga dengan tambahan 25 basis poin.

Pasar hampir sepenuhnya memperkirakan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan FOMC berikutnya.