Indonesia Kembali Catatkan Surplus Neraca Perdagangan Sebesar 3,45 Miliar Dolar AS Periode Juni 2023

SINAR HARAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan nilai sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, mengatakan surplus neraca perdagangan Juni 2023 lebih ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar 4,42 miliar dolar AS, dengan penyumbang surplusnya adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati serta besi dan baja.

"Surplus di bulan Juni ini meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi memang masih lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu," ujar Atqo dalam acara Rilis Berita BPS, di Jakarta, Senin 17 Juli 2023.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Realisasikan 26,18 Persen Dana Right Issue, Untuk Apa Saja ?

Surplus ini jauh lebih tinggi dibanding bulan lalu, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan Juni 2022.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 0,96 miliar dolar AS, dengan komoditasnya adalah minyak mentah dan hasil minyak.

Defisit neraca perdagangan non migas Juni 2023 jauh lebih rendah daripada bulan lalu maupun bulan yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Harga Saham BRMS Balik Arah, Hold atau Jual?

Secara kumulatif hingga Juni 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 19,93 miliar dolar AS atau lebih rendah sekitar 5,06 miliar dolar AS atau sekitar 20,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, pada Juni 2023 Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan dengan beberapa negara.

Untuk tiga negara penyumbang surplus terbesar, adalah India sebesar 1,2 miliar dolar AS, Amerika Serikat 1,1 miliar dolar AS, dan Filipina 0,8 miliar dolar AS.

Baca Juga: Sideways Sejak Juni, Roberto Loratto Borong Saham MEDC

"Dengan India, didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan, kemudian bahan bakar mineral, logam mulia, dan perhiasan," kata Atqo pula.

Namun demikian, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, seperti Australia sebesar 0,5 miliar dolar AS, Thailand 0,3 miliar dolar AS, dan Jerman 0,3 miliar dolar AS.