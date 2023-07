Kurs Rupiah Ditutup Menguat Terpicu Data Inflasi Produsen AS Yang Lemah

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah menguat tipis sebesar 0,05 persen atau 7 poin menjadi Rp14.958 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.075 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat 14 Juli 2023.

Menurut Analis pasar mata uang, Lukman Leong, penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi data inflasi produsen AS yang lemah.

"Namun, data penjualan ritel Indonesia yang turun 4,5 persen membatasi penguatan," ujarnya di Jakarta, Jumat 14 Juli 2023.

Hal tersebut dipengaruhi perlambatan China yang tercermin dari penurunan ekspor dan impor.

Data perdagangan dari Negeri Tirai Bambu disebut lebih rendah dari perkiraan dan akan membebani mata uang Asia ke depannya.

Surplus perdagangan China yang sebesar 70,62 miliar dolar AS lebih rendah dari perkiraan 74,8 miliar dolar AS.

Kemudian, juga ekspor China sebesar -12,4 persen lebih rendah dibandingkan perkiraan -9,5 persen dan impor -6,8 persen lebih rendah dibandingkan perkiraan -4 persen.

Senada, Analis Bank Woori Saudara (BWS), Rully Nova, menganggap penguatan rupiah terhadap dolar AS masih dipengaruhi oleh optimisme akan berakhirnya periode kebijakan moneter The Fed.

"Namun, data ekonomi China yang kurang meyakinkan membatasi penguatan rupiah lebih besar lagi," ungkapnya.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra turut menganggap penguatan rupiah terhadap dolar AS karena data inflasi produsen AS yang dirilis semalam mengonfirmasikan bahwa kenaikan inflasi di AS sudah melandai.

"Data semalam menambah keyakinan pasar bahwa Bank Sentral AS akan menghentikan kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu dekat," katanya.