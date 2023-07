Menko Perekonomian Ungkap 21 Isu Strategis Dalam Perjanjian I-UE CEPA ke-15

SINAR HARAPAN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan terdapat 21 isu strategis yang menjadi bahasan pokok dalam perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah mencapai perundingan ke-15, kemarin Kamis 13 Juli 2023 di Yogyakarta.

“Tadi kami laporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu, yaitu terkait dengan Trade in Goods, State-Owned Enterprises (BUMN), Government Procurement, Trade and Sustainable Development, Investment Court System, Rules of Origin, Technical Barriers to Trade, Anti Fraud Clause, Energy and Raw Materials, Dispute Settlement, Intellectual Property Right, dan sebagainya,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat 14 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga memaparkan isu strategis yang pertama mengenai Government Procurement atau pembelian pemerintah.

Uni Eropa (UE) meminta agar pembelian pemerintah terbuka dan Indonesia mengusulkan menyiapkan positive list terkait barang-barang yang bisa diberikan untuk akses internasional.

Isu selanjutnya yang dijelaskan oleh Menko Airlangga adalah terkait dengan state-owned enterprises (BUMN), Indonesia mengambil posisi bahwa ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dan ada yang tidak.

“Yang dapat penugasan khusus itu mereka bisa terima, sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerjasamanya untuk tidak diskriminatif, dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan business to business. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial,” jelas Menko Airlangga.

Berikutnya terkait Bea Keluar, menurut Airlangga, posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri.

Selain itu, Indonesia juga meminta akses terhadap perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.

Kemudian terkait penyelesaian sengketa, Indonesia memilih mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat ad hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif.

“Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini I-EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan isu European Deforestation (EUDR) yang juga menjadi salah satu pembahasan.