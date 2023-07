Rupiah Hari Ini Kembali Menguat Didorong Optimisme Pasar Atas Suku Bunga AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis 13 Juli 2023 pagi, kembali menguat sebesar 0,66 persen atau 100 poin menjadi Rp14.975 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.075 per dolar AS.

Mengutip analisis dari ANTARA, Analis Bank Woori Saudara (BWS), Rully Nova, menilai penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini dipengaruhi oleh optimisme pelaku pasar atas ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed untuk memerangi inflasi di AS.

“(Hal ini) mengacu pada data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang lebih rendah dibanding perkiraan para analis. Per Juni 2023, data inflasi IHK sebesar 3 persen, sedangkan perkiraan dari para analis ialah 3,1 persen,” ujarnya di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023.

Hasil survei menunjukkan 92 persen responden meyakini pada hari ini, The Fed akan menaikkan suku bunga 25 bps menjadi 5,25-5,50 persen pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

Penguatan tersebut juga mengindikasikan peningkatan risiko pada emerging market dan adanya penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Indikasi peningkatan selera risiko berinvestasi dapat dilihat dari peningkatan minat investor asing pada obligasi pemerintah Indonesia,” kata Rully.

Sementara itu, Dolar AS jatuh ke level terendah dalam lebih dari setahun pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah indeks harga konsumen (IHK) AS untuk Juni menunjukkan laju inflasi melambat ke level terendah sejak 2021 menunjukkan Federal Reserve mungkin harus menaikkan suku bunga hanya sekali lagi tahun ini.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, pun anjlok 1,19 persen menjadi 100,5220 pada akhir perdagangan, mencapai level terendah dalam lebih dari setahun, yang juga merupakan persentase penurunan harian terbesar sejak awal Februari.

Inflasi tahunan AS melambat menjadi 3,0 persen bulan lalu, laju tahunan terkecil sejak Maret 2021, menurut IHK terbaru yang dirilis Rabu (12/7/2023) oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, turun menjadi 4,8 persen per tahun, di bawah proyeksi konsensus sebesar 5,0 persen.***