Rupiah Menguat Didorong Ekspektasi Berakhirnya Suku Bunga Tinggi AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu 12 Juli 2023 pagi menguat 0,22 persen atau 34 poin menjadi Rp15.119 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.153 per dolar AS.

Mengutip analis Pengamat Pasar Uang. Ariston Tjendra, dari ANTARA Rabu 12 Juli 2023, rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini karena ekspektasi suku bunga tinggi di AS akan segera berakhir.

"Ekspektasi ini muncul karena data inflasi AS dalam tren turun dan malam ini data inflasi konsumen AS bulan Juni yoy/year on year diperkirakan turun ke 3,1 persen dari sebelumnya 4,0 persen," ujar Ariston Tjendra, di Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.

Selain itu, indeks dolar AS dilaporkan mengalami penurunan ke arah level terendah bulan Mei 2023 di posisi 101.

Sama halnya dengan​​​ tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun yang ghterlihat turun ke bawah 4,0 persen.

"Di sisi lain, The Fed kemungkinan besar masih menjalankan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps di rapat bulan Juli ini. Ini mungkin bisa menahan penguatan rupiah," kata Ariston.

Ariston memperkirakan hari ini rupiah berpotensi menguat ke arah Rp15.100 per dolar AS dengan resisten di sekitar Rp15.180 per dolar AS.

Sementara itu, dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) karena imbal hasil acuan obligasi Pemerintah AS 10-tahun turun, sementara semua mata tertuju pada data harga konsumen AS akan dirilis Rabu.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,24 persen menjadi 101,7344 pada akhir perdagangan.

Imbal hasil obligasi Pemerintah AS telah mundur dari level tertinggi yang terlihat minggu lalu, dengan imbal hasil acuan 10-tahun turun di bawah 4,0 persen.

Para pedagang menantikan laporan inflasi (IHK) Juni AS pada Rabu waktu setempat, yang diharapkan menunjukkan harga mendingin secara tahunan pada Juni.