Terpengaruh Ekspetasi Penurunan Inflasi AS, Rupiah Hari Ini Menguat

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 11 Juli 2023 menguat 0,12 persen atau 17 poin menjadi Rp15.187 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya yang sempat melemah di posisi Rp15.204 per dolar AS.

Menurut analisi Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, yang dikutip dari ANTARA Selasa 11 Juli 2023, pelemahan rupiah akhirnya tertahan dan bisa berbalik menguat terhadap dolar AS karena ekspektasi pasar terhadap penurunan inflasi AS.

"Semalam, data ekspektasi inflasi konsumen AS terbaru menunjukkan penurunan inflasi ke 3,8 persen dibandingkan sebelumnya 4,1 persen. Ini hasil pengukuran terendah sejak April 2021," ujar Ariston di Jakarta, Selasa 11 Juli 2023.

Data inflasi konsumen AS untuk Juni 2023 akan dirilis pada Rabu (12/7/2023) malam.

Berdasarkan konsensus pasar, data inflasi akan menunjukkan angka 3,1 persen, jauh lebih rendah dari data inflasi sebelumnya yang sebesar 4,0 persen.

"Ekspektasi penurunan inflasi ini diantisipasi pasar dengan penurunan nilai dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, dan peluang rupiah bisa menguat sementara terhadap dolar AS hari ini," ungkapnya.

Menurut Ariston, penurunan inflasi ini meningkatkan harapan pasar bahwa era suku bunga tinggi akan segera berakhir.

"Potensi penguatan (rupiah) ke arah Rp15.100, dengan potensi resisten di Rp15.230," ucapnya.

Dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (10/7) waktu setempat.

Pelemahan dolar AS dipicu penantian investor akan laporan inflasi utama Amerika Serikat dan komentar pejabat Federal Reserve memperkuat ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS mendekati akhir dari siklus pengetatannya.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingganya, turun 0,30 persen menjadi 101,9780 pada akhir perdagangan.