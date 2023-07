Segar! Mau Tambah 125 Gerai Baru, Harga Saham TGUK Melesat Sentuh ARA

SINAR HARAPAN - Harga saham Platinum Wahab Nusantara (TGUK) melesat 34,55 persen menyentuh batasan ARA di harga Rp148 di perdagangan sesi kedua perdaganan perdananya Senin 10 Juli 2023.

Hingga saat ini, pukul 14.14 WIB, terpantau lebih dari 9,6 juta saham TGUK masih berjajar di antrian beli pada harga Rp148, dengan frekuensi transasi banyak 2.488.

Sementara itu sudah sebanyak 34,01 juta saham TGUK diperdagangkan hingga saat ini dengan nilai mencapai Rp5,03 miliar.

Sebagai informasi, pada initial public offering (IPO) ini, TGUK melepas 1,07 miliar saham atau setara 30 persen dari total modal ditempatkan dan disetor. Melalui aksi korporasi ini, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp117,85 miliar.

Dari dana tersebut sebesar 60 persen akan digunakan perseroan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex), yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai.

Tidak tanggung-tanggung, sebesar 57 persen akan digunakan untuk penambahan gerai dengan komposisi sebesar 43 persen untuk penambahan gerai baru sebanyak 125 gerai di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lalu, 9 persen sisanya akan digunakan untuk pengembangan gerai sebanyak 88 gerai, sebesar 5% untuk pengembangan dan membuat food truck baru sebanyak 12 food truck.

Sementara sekitar 3 persen alokasi dana capex digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur perseroan melalui pihak ketiga.

Adapun, 40 persen dana hasil IPO digunakan untuk modal kerja atau working capital perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (marketing campaign and brand building), untuk research and development dalam pengembangan kategori produk dan sales channel.***