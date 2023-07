Rupiah Masih Melemah Dibayangi Berbagai Sentimen The Fed

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin 10 Juli 2023, melemah kembali sebesar 0,05 persen atau 7 poin menjadi Rp15.150 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.143 per dolar AS.

Menurut pendapat analis pasar uang, Ariston Tjendra, yang dikutip dari Antara, Senin 10 Juli 2023, pergerakan rupiah di pasar keuangan hari ini masih dibayangi oleh sentimen The Fed.

"Peluang hari ini, ada potensi pelemahan ke arah Rp15.150, sementara potensi penguatan ke arah Rp15.100," ungkap Aris di Jakarta, Senin 10 Juli 2023.

Menurut Ariston, berdasarkan survei menggunakan CME FedWatch tool, probabilitas kenaikan suku bunga acuan AS pada bulan Juli 2023 menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni sekitar 92 persen.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang berada pada kisaran 86 persen.

"Kelihatannya pasar sudah sangat yakin terhadap kenaikan suku bunga acuan Fed di bulan ini," lanjutnya.

Menurut Aris, probabilitas kenaikan suku bunga acuan sangat tinggi dipengaruhi dua faktor, yaitu pertama pernyataan Gubernur The Fed terkait kemungkinan kenaikan suku bunga acuan masih ada sebanyak 2 kali dalam tahun ini.

Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang masih tinggi dan belum turun ke target 2 persen.

Kedua adalah sebagian data ekonomi yang diumumkan di Amerika Serikat masih memberikan dukungan terhadap kenaikan suku bunga acuan AS.

Hal ini berarti masih ada potensi untuk mendorong peningkatan inflasi di AS, yang memerlukan penerapan kebijakan suku bunga yang tinggi.

"Data ekonomi AS yang dirilis belakangan ini hasilnya beragam, ada yang mendukung peluang kenaikan suku bunga acuan selanjutnya dan ada yang menurunkan kemungkinan tersebut," katanya.