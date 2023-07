Terpengaruh Data Ekonomi AS, Rupah Masih Dalam Tren Melemah Hari Ini

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat 7 Juli 2023 kembali melemah 0,43 persen atau 64 poin menjadi Rp15.120 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.056 per dolar AS.

Mengutip dari ANTARA, pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, di Jakarta, Jumat 7 Juli 2023, berpendapat bahwa rupiah berpeluang melemah pada Jumat ini setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dirilis semalam, yakni data tenaga kerja versi swasta Automatic Data Processing/ADP dan data Purchasing Managers Index (PMI) sektor jasa menunjukkan kenaikan di atas ekspektasi pasar.

Data tersebut memperlihat adanya kenaikan data PMI terlihat dari angka aktual sebesar 53,9 yang lebih besar dibandingkan angka konsensus 51,0 dan data sebelumnya sebesar 50,3.

"Angka (data PMI) di atas 50 artinya aktivitas masih bertumbuh," ujar Ariston di Jakarta, Jumat 7 Juli 2023.

Menurut Ariston, data ekonomi AS yang membaik mendukung ekspektasi kebijakan ​​​​​​suku bunga tinggi bank sSentral AS, sehingga mendukung penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lainnya.

Untuk sentimen dari dalam negeri, data cadangan devisa (cadev) bulan Juni 2023 dinilai dapat mempengaruhi rupiah.

Jika mengalami kenaikan dari sebelumnya, maka dapat membantu menahan pelemahan rupiah.

"Cadev intinya naik atau turun dari sebelumnya. Kalau turun, berarti ada kebutuhan dolar AS yang tinggi di pasar, sehingga harus menggunakan dana cadangan dan ini bisa memberikan persepsi demand lebih tinggi dari suplai. Akibatnya, nilai dolar AS menguat dibandingkan rupiah, dan sebaliknya," ujarnya.

Pada malam ini, ada data tenaga kerja AS yang akan dirilis. Jika memiliki hasil yang masih menunjukkan perbaikan kondisi tenaga kerja, dolar AS disebut dapat menguat lagi di awal minggu depan.***