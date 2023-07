Rupiah Masih Melemah Terpengaruh Sinyal Kenaikan Suku Bunga oleh The Fed

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada Kamis pagi 6 Juli 2023 dibuka melemah 0,31 persen atau 46 poin menjadi Rp15.063 per dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya Rp15.017 per dolar AS.

Hari ini rupiah diperkirakan masih akan melemah di tengah sentimen risk off pasar dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) setelah Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (Fed) Jerome Powell memberikan sinyal dalam risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC)bahwa The Fed bakal kembali menaikkan suku bunga.

Mengutip dari ANTARA, Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, di Jakarta, Kamis 6 Juli 2023, mengatakan bahwa The Fed memberi sinyal paling tidak akan ada 1 kenaikan 25 bps dan kemungkinan 2 kali, walau masih akan terus memantau perkembangan ekonomi.

The Fed juga masih melihat inflasi yang bertahan di atas target sebagai alasan pengetatan.

Lebih lanjut, posisi inflasi inti disebut masih di angka 5,3 persen, masih jauh dari target 2 persen dan juga lebih tinggi dari inflasi utama yang sebesar 4 persen.

"The Fed melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2023 sebesar 2 persen masih cukup tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah 3,7 persen, masih akan terus memberikan tekanan pada harga," ujar Lukman.

Selain itu, Dolar AS pun menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), dipicu The Fed yang mengisyaratkan untuk menaikkan suku bunga setelah jeda pada Juni 2023.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya meningkat 0,32 persen menjadi 103,3727 pada akhir perdagangan.

Menurut risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Juni yang dikeluarkan pada Rabu (5/7), hampir semua peserta mencatat dalam proyeksi ekonomi mereka bahwa mereka menilai "peningkatan tambahan dalam target suku bunga dana federal selama 2023 akan sesuai."

Anggota Fed juga memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga mereka dengan memperkirakan suku bunga terminal atau suku bunga puncak di 5,6 persen pada titik tengah tahun 2023.

Angka tersebut meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen yang terlihat pada Maret, menunjukkan dua kenaikan lagi di depan.***