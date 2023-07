Rupiah Kembali Melemah Sentuh Rp15.014 per Dolar AS, Dipicu Adanya Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada Rabu 5 Juli 2023 dibuka melemah 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp15.014 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.995 per dolar AS.

Pelemahan rupiah hari ini dipicu oleh adanya ekspektasi akan kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat (AS) pada bulan ini.

Mengutip analisis Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, dari ANTARA, Rabu 5 Juli 2023, kemungkinan rupiah akan cenderung melemah, terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga AS.

Pasar masih menunggu rilis hasil dari pertemuan terbaru Bank Sentral As, The Fed, untuk petunjuk tentang jalur kebijakan moneter yang akan dirilis pada hari ini.

CME FedWatch mengindikasikan bahwa pasar memperkirakan peluang hampir 87 persen untuk kenaikan 25 basis poin dalam pertemuan Federal Reserve kali ini.

Ekspektasi kemungkinan Federal Reserve akan memiliki dua kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun ini akan terus mendorong dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah sehingga memberi tekanan terhadap emas, menurut analis pasar.

Bank sentral AS memutuskan untuk stagnan atau tidak berubah dalam pertemuan Juni tetapi mengisyaratkan bahwa biaya pinjaman mungkin masih perlu naik sebanyak setengah poin persentase hingga akhir tahun.

Data ekonomi sepanjang pekan lalu melukiskan gambaran ekonomi AS yang tangguh yang meredakan kekhawatiran resesi tetapi memicu ekspektasi bahwa Fed akan tetap pada jalur hawkish-nya.

Rully memperkirakan mata uang Garuda sepanjang hari ini akan cenderung melemah dalam rentang Rp14.955 per dolar AS hingga Rp15.150 per dolar AS.

Sebelumnya, Pada Selasa (4/7/2023) rupiah ditutup naik 35 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp14.995 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.030 per dolar AS.***