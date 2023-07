Rupiah Dibuka Melemah Hari Ini, Namun Berpotensi Menguat Didorong Data PMI Manufaktur AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada Selasa 4 Juli 2023 dibuka melemah 17 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp15.047 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.030 per dolar AS.

Namun, rupiah berpotensi menguat usai data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Amerika Serikat (AS) yang dirilis semalam turun ke level terendah sejak bulan Mei 2020.

Menurut Analis PT Sinarmas Futures, Ariston Tjendra, yang dikutip dari ANTARA Selasa 4 Juli 2023, PMI manufaktur AS berada di 46 persen pada Juni 2023, 0,9 poin persentase lebih rendah dari 46,9 persen yang tercatat pada Mei 2023, menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM) pada Senin (3/7).

Mengenai ekonomi secara keseluruhan, angka ini menunjukkan kontraksi bulan ketujuh setelah periode ekspansi 30 bulan, kata ISM dalam laporannya.

Ariston menilai turunnya PMI manufaktur Negeri Paman Sam mendukung pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya.

Meski demikian di sisi lain, pelaku pasar terlihat masih membutuhkan tambahan data untuk mengkonfirmasi bahwa Bank Sentral AS akan melonggarkan kebijakan pengetatan moneternya.

Saat berita ini ditulis, indeks dolar AS masih tercatat menguat tipis 0,04 persen ke posisi 103,03.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan sentimen pasar terlihat tidak positif pagi ini, dimana indeks saham Asia bergerak turun di pembukaan pasar.

"Kondisi ini bisa menahan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ujarnya.

Ariston pun memproyeksikan kurs rupiah sepanjang hari ini akan menguat ke arah kisaran Rp15.000 per dolar AS, dengan potensi resisten di kisaran Rp15.080 per dolar AS.***