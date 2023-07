Hari Raya Idul Adha Sudah Lewat, Harga Daging Ayam dan Cabai Belum Turun

SINAR HARAPAN - Kenaikan harga cabai dan daging ayam walaupun sudah lewat dari masa Hari Raya Idul Adha. Harga cabai masih tinggi karena pasokan yang kurang sedangkan harga daging ayam belum turun disebabkan oleh masalah terkait pakan,

"Salah satu faktor penyebab kenaikan harga daging ayam adalah harga pakan yang naik dan permintaan yang meningkat." ujar Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah, kemarin Senin 3 Juli 2023.

Sementara itu, harga cabai tinggi karena terganggunya pasokan sementara permintaan terus meningkat.

Baca Juga: Sideways Sejak Juni, Harga Saham MPXL Breakout MA20

Elly menjelaskan bahwa selama lebih dari seminggu, harga daging ayam dan cabai belum mengalami penurunan.

Di pasar tradisional, harga daging ayam berkisar antara Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit berkisar antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Selain itu,, harga cabai tanjung mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

Berdasarkan pantauan Tim SinarHarapan.co melalui laman bi.go.id/hargapangan per Selasa 4 Juli 2023, harga cabai merah keriting naik Rp800 menjadi Rp50.550 per kilogram.

Baca Juga: BPS: Inflasi Sentuh 3,52 Persen Pada Juni 2023

Untuk jenis cabai yang lain, seperti cabai merah besar, rawit hijau, dan rawit merah hanya turun sekitar Rp16-19 per kilogram menjadi cabe merah besar Rp32.000, rawit hijau Rp22.000, dan rawit merah Rp35.000 per kilogram.

Sedangkan untuk harga daging ayam, masih terjadi peningkatan harga, yakni sebesar Rp1.500 menjadi Rp42.000 per kilogram.

Terkait faktor penyebab belum turunnya harga daging ayam dan cabai di pasaran, menurut Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa, hal tersebut masih dipengaruhi permintaan yang meningkat imbas dari Idul Adha.

Baca Juga: Pantang Kendor, Harga Saham PAMG Melesat 7 Sesi Perdagangan Beruntun

Untuk mengembalikan kestabilan harga daging ayam dan cabai, Meiwan menuturkan sampai saat ini pihaknya masih terus memantau harga dan ketersediaan.

"Ketersediaan dulu yang kita pastikan aman sambil kita memantau pergerakan harganya. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak distributor ayam dan cabai, serta daerah penghasil. Kenaikan daging ayam dan cabai bukan hanya di Kota Bandung, tapi rata hampir di semua daerah," tuturnya.***