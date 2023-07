Harga CPO Malaysia Lanjut Bullish, CPO Jambi Naik Tipis

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak Agustus 2023 di bursa Malaysia terangkat naik 0,9 persen ke harga 3.794 ringgit per ton di akhir perdagangan pekan ini, Jumat 30 Juni 2023.

Dengan demikian dalam sepekan harga CPO telah melesat 2,82 persen dari harga di awal pekan yang sebesar 3.690 ringgit per ton.

Hingga akhir pekan ini harga CPO masih meneruskan tren bullish yang dikonfirmasi oleh persilangan MA5 dan MA20 pada harga 3.421 ringgit sejak 15 Juni 2023 lalu.

Harga CPO saat ini pun berada diatas kedua indikator rerata harga tersebut yang masing-masing berada pada 3.719 ringgit (MA5) dan 3.535 (MA20).

Mengekor penguatan harga tersebut, harga CPO Provinsi Jambi untuk periode 30 Juni hingga 6 Juli 2023 pun ikut terkerek sebesar Rp50 per kilogram menjadi Rp10.317 per kg dari periode sebelumnya yang sebesar Rp10.267.

Harga tersebut telah di sepakati dan ditetapkan oleh Tim perumus harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik tipis Rp9 per kilogram dari Rp2.253 menjadi Rp2.262 per kg, sedangkan inti sawit juga turun tipis Rp5 per kg dari Rp4.618 jadi Rp4.603 per kg," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal, di Jambi, Sabtu 1 Juli 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit, dengan Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.787 per kg, usia tanam empat tahun Rp1.887 per kg, usia tanam lima tahun Rp1.976 per kg, usia tanam enam tahun Rp2.060 per kg, dan usia tanam tujuh tahun Rp2.112 per kg.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.155 per kg, usia tanam 9 tahun Rp2.199 per kg, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.263 per kg, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.191 per kg, dan di atas 25 tahun Rp2.084 per kg.

Kenaikan dan penurunan harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS ini sendiri bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.