Laris Manis! KAI Daop 2 Jual 73.066 Tiket Kereta

SINAR HARAPAN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2, Bandung, Jawa Barat, mencatat hingga Jumat sudah sebanyak 73.066 tiket yang terjual pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 2023 yakni pada 27 Juni-2 Juli 2023.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Mahendro Trang Bawono mengatakan mayoritas penumpang yang membeli tiket itu didominasi dengan tujuan ke arah timur, yakni Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Dari jumlah tersebut, kebanyakan tiket dipesan untuk keberangkatan pada 27 Juni, 1, dan 2 Juli 2023," kata Mahendro di Bandung, Jawa Barat, Jumat 30 Juni 2023.

Mahendro menambahkan, Stasiun Bandung menjadi stasiun paling sibuk dengan memberangkatkan sebanyak 38.125 penumpang kereta api, sedangkan penumpang yang berangkat dari Stasiun Kiaracondong sebanyak 16.889 pelanggan kereta api.

"Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena penjualan tiket masih berlangsung," kata dia.

Adapun pada periode libur panjang Idul Adha, Mahendro mengatakan pihaknya menyiapkan 23 perjalanan kereta api guna mengantisipasi peningkatan volume penumpang.

Selain itu, menurutnya Daop 2 Bandung juga mengoperasikan satu kereta api tambahan yakni Kereta Api Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir pada hari terakhir guna mengakomodir dan mengantisipasi lonjakan pelanggan.

"Daop 2 Bandung juga menambah satu kereta eksekutif pada rangkaian Kereta Api Harina relasi Bandung-Surabaya pada periode 27 Juni-3 Juli," katanya.

Menjelang memasuki puncak arus libur panjang Idul Adha ini, dia pun mengimbau kepada para calon penumpang kereta api agar mengalokasikan waktu yang cukup saat hendak menuju ke stasiun keberangkatan.

"Hal ini sebagai upaya agar pelanggan tidak tertinggal kereta, mengingat kepadatan jalan raya yang cenderung semakin meningkat di momen libur panjang seperti saat ini," kata Mahendro.***