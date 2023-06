Punya Panorama Indah, Pantai Temajok Jadi Favorit Wisata Batas Negeri

SINAR HARAPAN - Pantai Temajok di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat hari libur dan lebaran menjadi destinasi wisata favorit di batas negeri, Indonesia - Sarawak, Malaysia karena miliki garis pantai yang panjang, alami dan bersih.

"Saat libur lebaran seperti Idul Adha ini, kami ke sini. Setiap lebaran bawa keluarga liburan melihat pantai dan alam lainnya yang indah,"ujar Zunaidy di antara pengunjung Pantai Temajok saat dihubungi di Temajok, Jumat 30 Juni 2023.

Menurutnya, destinasi wisata Pantai Temajok sering dikunjungi karena menawarkan panorama dan pemandangan yang bersih dan indah. Ditambah air pantai juga jernih sehingga menjadi daya tarik dan selalu dikunjungi saat hari liburan.

"Pantai di sini sangat tepat bawa liburan keluarga. Apalagi fasilitas penginapan dan akses sudah mudah," ucapnya.

Senada disampaikan pengunjung lainnya, Iko bahwa setiap liburan panjang dan Idul Adha ia bersama rekannya selalu pergi ke Pantai Temajok.

"Kalau liburan orang pasti ramai ke sini. Ini jadi seru. Apalagi memang alamnya indah, pantainya bersih dan panjang," ucap dia.

Pantai Temajok sudah tidak asing lagi bagi pecinta wisata di Sambas dan bahkan Kalbar.

Dengan alam nan indah dan garis pantai putih yang panjang dengan air yang jernih membuat pantai yang berada di ujung ekor Borneo tersebut menjadi pilihan favorit.

Bahkan destinasi ini menjadi obyek wisata unggulan di Kalbar dan kawasan wisata nasional oleh pemerintah.

Obyek wisata Pantai Temajok yang berada di utara Kabupaten Sambas ini sudah dikelola oleh beberapa pelaku industri pariwisata. Sehingga untuk layanan penginapan dan lainnya sudah tersedia. Wisatawan tidak perlu repot dan ragu untuk menginap dan makan di sana.***