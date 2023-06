Kimia Farma (KAEF) Salurkan Hewan Qurban Disekitar Lokasi Unit Kerja dan Fasilitas Produksi

SINAR HARAPAN - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyalurkan hewan kurban 12 ekor sapi dan 10 ekor kambing dengan wilayah penyebaran meliputi lokasi unit kerja dan fasilitas produksi perusahaan di Jakarta, Kabupaten Bandung, Semarang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Subang.

“Kegiatan ini dikenal sebagai program Qurban Sehat Kimia Farma yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Program ini hasil kolaborasi antara KAEF dengan anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading and Distribution, PT Sinkona Indonesia Lestari, dan PT Phapros Tbk,” kata General Manager Umum dan IT KAEF, Rony Hidayat dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 30 Juni 2023.

Program Qurban Sehat Kimia Farma dilakukan dengan pembagian daging kurban bagi masyarakat dan karyawan. Pada tahun ini, terdapat 94 shohibul qurban (orang yang berkurban) yang telah dibantu oleh perusahaan dengan total penyaluran daging qurban sejumlah 1.300 paket.

Baca Juga: PT Pegadaian Kembali Raih Penghargaan Best Company to Work For in Asia 2023

Program Qurban Sehat Kimia Farma dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444H merupakan bentuk kepedulian sesama yang merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) KAEF.

“Program ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 2 terkait upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi. Hewan kurban dibeli dari para peternak lokal yang merupakan mitra binaan KAEF dengan tujuan menyejahterakan dan menciptakan pemerataan ekonomi yang berdasarkan SDGs poin 8. Hewan kurban yang disediakan KAEF telah melalui pengecekan kesehatan hewan qurban dan kelayakan sesuai dengan syarat sebagai hewan kurban sebelum disalurkan,” ungkap Rony.

Dia menekankan bahwa pihaknya senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan program–program sosial masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Baca Juga: Permintaan Tinggi, Tarif Sewa Kendaraan di Bali Naik 15 Persen

Salah satu warga yang menerima daging qurban, Maulana mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan ini terus dapat berkesinambungan.

“Terima kasih kepada Kimia Farma yang telah menyediakan hewan kurban kepada kami sehingga masyarakat sekitar terbantu. Semoga kegiatan ini menjadi amal yang baik bagi Kimia Farma,” ujar Maulana.***