Laba Bersih Melesat, Jumlah Dividen SMDR Meningkat Hampir 4 Kali Lipat

SINAR HARAPAN - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu, memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp491,26 miliar atau setara Rp30 per saham.

Dividen tahun buku 2022 perseroan tersebut, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dividen tahun buku 2021 yang sebesar Rp165 miliar.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia melalui keterangan yang dikutip Kamis 29 Juni 2023 mengatakan dividen payout ratio (DPR) perseroan sebesar 21 persen dari laba bersih tahun lalu yang sebesar 212,69 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Kuatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang, PUPR Jalin Kerja Sama Teknis di Bidang Infrasruktur Dengan Jepang

Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp163,75 miliar atau setara Rp10 per saham pada 31 Agustus 2022 lalu, sehingga total dividen perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp655,02 miliar atau setara Rp40 per saham.

Perseroan akan membagikan dividen pada 30 hari setelah RUPST, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kesempatan ini, perseroan juga mengumumkan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 dengan menargetkan meraih dana sebesar Rp550 miliar.

Baca Juga: Aset Tumbuh Lebih Dari 13 Persen, PT ASABRI Perbaiki Kinerja Keuangan

Perseroan akan menerbitkan sukuk dalam dua seri, yaitu Sesi A bertenor 379 hari dengan kisaran imbal hasil 6,50- 7,50 persen, dan Seri B bertenor 5 tahun dengan kisaran imbal hasil di 6,50- 7,50 persen.

Selama tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih sebesar 212,69 juta dolar AS atau setara Rp3,34 triliun (kurs tanggal pelaporan Rp15.731), meningkat 128,64 persen year on year (yoy), dibandingkan sebesar 93,02 juta dolar AS pada tahun 2021.

Pada periode yang sama, perseroan membukukan pendapatan jasa sebesar 1,15 miliar dolar AS, atau melambung 71 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 672,91 juta dolar AS.***