Bermimpi Berkarier di Luar Negeri? 6 Negara Dengan Gaji Tertinggi di Dunia Berikut Bisa Jadi Pilihan Anda

SINAR HARAPAN - Berkarier di luar negeri saat ini menjadi salah satu mimpi para pencari kerja di Indonesia.

Bagaimana tidak? Selain sulitnya mencari pekerjaan di negeri

sendiri, gaji yang diberikan di luar negeri dengan skill yang sama pun jauh lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri.

Bagi Anda yang tertarik dan berencana untuk mencari kerja ke luar negeri, namun bingung ingin bekerja di negara mana, simak 6 negara yang memiliki tingkat penghasilan

atau gaji tertinggi di dunia berikut ini:

1. Swiss

Negara yang tergolong makmur di Eropa ini memiliki tingkat rata-rata gaji paling tinggi di dunia, yakni berkisar 6142, 1 Dolar AS atau sekitar Rp92 juta per bulan.

Selain gaji yang tinggi, Swiss memberikan kualitas hidup yang baik, dari lingkungan hidup yang bersih hingga pariwisata, benar-benar mendukung untuk peningkatan

kualitas hidup yang jauh dari stress yang berpengaruh juga ke dunia kerja.

2. Singapura

Negara tetangga kita ini memiliki tingkat rata-rata gaji per bulan sebesar 4350,79 Dolar AS atau sekitar Rp65 juta per bulan.

Singapura mempunyai etos kerja yang cukup tinggi dan kompetitif. Itulah kenapa tingkat gaji sangat dihargai tinggi di sana. Namun, sebenarnya gaji tersebut terbilang seimbang dengan biaya hidup di Singapura yang tergolong sangat besar di kawasan Asia.

3. Australia

Negara ini menjadi tujuan negara favorit para pencari kerja dari Indonesia. Rata-rata gaji per bulan di Australia sebesar 4218,89 Dolar AS atau sekitar Rp63 juta.

Australia juga memiliki kualitas lingkungan yang baik, prospek pekerjaan dan pendidikan yang tinggi hingga sektor pertambangan yang maju. Tidak heran, banyak orang Indonesia yang sekolah dan bekerja di Australia.

