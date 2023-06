Luhut Ungkap Dana Transisi Energi Indonesia Senilai 20 Miliar Dolar Belum Dicairkan

SINAR HARAPAN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dana transisi energi yang dijanjikan sebesar 20 miliar dolar AS dari Kemitraan Transisi Energi Adil/ Just Energy Transition Partnership (JETP) belum dicairkan.

Pada keterangan yang dikutip pada Senin 26 Juni 2023, Luhut menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan program-program percepatan transisi energi, termasuk rencana untuk menutup beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan pendanaan dari JETP. Namun, dana yang dijanjikan belum tersedia.

Dana transisi energi JETP untuk Indonesia terdiri dari dana publik sebesar 10 miliar dolar AS yang berasal dari anggota International Partner Group (IPG): Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa.

Sisanya sebesar 10 miliar dolar AS berasal dari tujuh lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ): HSBC, Citibank, Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG, dan Macquarie.

Dana transisi energi dapat berbentuk hibah dan pinjaman, baik konsesi maupun pembiayaan campuran, yang merupakan skema di mana pendanaan komersial digabungkan dengan jenis pembiayaan lain untuk mencapai tingkat bunga yang lebih rendah dan mengurangi biaya modal.

Dana transisi energi yang dijanjikan tersebut diuraikan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IPG.

Oleh karena itu, tujuan yang tercantum dalam pernyataan bersama tersebut menjadi target bersama, yang merupakan target bersyarat yang bergantung pada ketersediaan dukungan internasional.

Target utamanya adalah mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan Indonesia sebesar 290 juta ton CO2 pada tahun 2030 dari baseline sekitar 357 juta ton CO2.***