Jadi Perusahaan Tbk Sejak 1993, Bank Muamalat Bakal Listing Tahun Ini

SINAR HARAPAN - Bank Muamalat yang telah menjadi perusahaan Terbuka (Tbk) sejak 1993 silam akhirnya akan melakukan pencatatan saham (listing) atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2023 ini.

"Bersama ini kami informasikan bahwa Bank Muamalat berencana untuk melakukan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2023," ujar Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Hayunaji dalam keterangan yang dikutip dari IDX Sabtu 24 Juni 2023.

Dia melanjutkan, aksi korporasi ini hanya sebatas listing, tanpa diikuti penawaran umum. "Sehingga tidak ada skema kepemilikan saham," tambahnya.

Hayunaji menambahkan, tujuan dari listing selain untuk memenuhi ketentuan regulator, juga memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat ikut memiliki saham Bank Muamalat, serta untuk menambah likuiditas efek syariah di pasar modal.

"Kami berharap dengan tercatatnya saham Bank Muamalat di BEI nanti, dapat turut berkontribusi dalam memperbesar dan mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang hingga saat ini sahamnya belum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.***