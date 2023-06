Rupiah Kembali Melemah Hari Ini Tertekan Penguatan Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan Jumat 23 Juni 2023 melemah 51 poin atau 0,34 menjadi Rp14.992 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.941 per dolar AS.

Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, usai Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengatakan kenaikan suku bunga oleh The Fed belum mendekati akhir.

"Testimoni kedua Powell lebih tegas dan hawkish. Investor melihat harapan untuk pelonggaran kebijakan tingkat suku bunga oleh bank-bank sentral semakin menjauh," ujarnya, Jakarta, Jumat 23 Juni 2023.

Baca Juga: ACE Hardware (ACES) Siap Bagikan Dividen Rp532,7 miliar, Catat Jadwalnya

Menurut dia, harapan investor yang semakin jauh terkait kebijakan tingkat suku bunga dikarenakan inflasi pada umumnya masih bertahan tinggi.

"Adapun dalam kasus The Fed, mereka melihat inflasi inti yang menurun sangat pelan dan masih di atas 5 persen," ucapnya.

Selain itu, Lukman menilai adanya divergensi antara Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral dunia lainnya yang kembali pada tren kenaikan suku bunga.

Baca Juga: Sukses Diluncurkan, Satelit Satria Akan Wujudkan Pemerataan Akses Internet di Indonesia

"Hal ini akan terus membebani Rupiah, saya lihat dalam waktu dekat ini rupiah masih akan berkisar di Rp15 ribu," ungkap Lukman.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juni pada level 5,75 persen untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

Selain itu suku bunga deposit facility dan lending facility juga tetap dipertahankan masing-masing sebesar 5,75 persen dan 6,5 persen.***