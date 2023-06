Pemerintah Ingin Capai Target NZE 2060, IESR: RI Perlu Investasi US$1,3 Trilium

SINAR HARAPAN - Pemerintah serius mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.

Mengutip lama resmi Kementerian ESDM, dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Namun, merealisasikan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, pasalnya pembiayaan untuk mencapai target tersebut membutuhkan biaya yang fastastis.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dari hasil kajian timnya, dibutuhkan investasi pada sektor energi senilai 1,3 triliun dolar AS agar Indonesia mampu mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.

“IESR sudah melakukan kajian kami untuk mencapai target Net Zero Emission di 2060, maka kebutuhan pendanaannya untuk investasi sektor energi itu mencapai 1,3 triliun dolar. Itu akumulatif investasi dari sekarang sampai tahun 2060,” kata Fabby dari keterangan yang dikutip Jumat 23 Juni 2023.

Fabby merincikan, untuk pendanaan investasi secara tahunan periode 2023-2030, diperkirakan membutuhkan 30-40 miliar dolar AS. Setelah melewati tahun 2030, pendanaan investasi tahunan meningkat 40-60 miliar dollar AS supaya mampu mencapai target transisi energi yang ditentukan.

Agar mampu mewujudkan transisi energi secara keseluruhan, Fabby menilai saat ini pemerintah perlu meningkatkan lagi pendanaan investasi untuk pemanfaatan energi terbarukan dan pemberhentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kajian IESR menunjukkan kebutuhan investasi untuk sektor kelistrikan senilai 130 miliar dolar AS sampai tahun 2030.

“Kami sudah hitung kebutuhan investasi untuk di sektor kelistrikan saja untuk mencapai target emission peak, kemudian pengakhiran operasi PLTU lebih awal, itu dibutuhkan kira-kira 130 miliar dolar sampai 2030,” ujarnya pula.

Dari segi pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah setidaknya perlu mengganti dan memenuhi pertumbuhan permintaan energi sebesar 40 persen.

Kemudian dari segi PLTU, Fabby menilai Indonesia membutuhkan sekitar 4-5 miliar dollar AS untuk merealisasikan pemberhentian PLTU.

“IESR itu melihat bahwa pendanaan untuk pensiun dini PLTU itu penting, karena pensiun dini PLTU itu jadi kunci untuk kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan. Kebutuhan untuk pensiun dini PLTU antara 4-5 miliar dollar AS dengan kapasitas yang harus dipensiunkan itu kalau hitungan kami kira-kira 8,6 giga sampai dengan 2030,” kata Fabby pula.

Untuk mencapai semua itu, ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan peran investor asing. Untuk mewujudkan target transisi energi yang ditentukan, diperlukan diskusi lebih luas akan potensi yang bisa dicapai dari partisipasi pendanaan publik melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN).