Rupiah Menguat Hari Ini Jadi Rp14.905 per Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis 22 Juni 2023 menguat 47 poin atau 0,31 menjadi Rp14.905 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.952 per dolar AS.

Menurut Analis Bank Woori Saudara (BWS), Rully Nova, penguatan rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini disebabkan penurunan index dolar AS.

"Penurunan tersebut dipicu testimoni Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengenai pertumbuhan dan inflasi yang tak sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar," ujarnya, Jakarta, Kamis 22 Juni 2023.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah gambaran ekonomi AS yang masih kuat dan inflasi yang berjalan terlalu tinggi. "Padahal, ekonomi AS mulai terdampak kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed," tambahnya.

Sebelumnya, Powell akan menghadapi Anggota Parlemen AS dalam dua hari kesaksian, sejak Rabu (21/6) pada pukul 14.00 GMT hingga hari ini, dan akan ditanyai mengenai kepastian kenaikan suku bunga acuan pada bulan Juli dan puncak suku bunga yang diproyeksikan mencapai 5,5 persen-5,7 persen.

Pasar memiliki keraguan dan saat ini menyiratkan sekitar 78 persen kemungkinan kenaikan menjadi 5,25 persen hingga 5,5 persen pada bulan depan, dengan kemungkinan itu adalah akhir dari keseluruhan siklus pengetatan.

Untuk faktor domestik, penguatan rupiah dipengaruhi Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan akan menahan suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi pasar. BI diperkirakan akan menahan suku bunga acuan tetap di level 5,75 persen.

Faktor lainnya adalah tren penurunan yield obligasi pemerintah Indonesia yang diperkirakan masih akan berlanjut

"Rata-rata penurunan yield obligasi pemerintah di kisaran 2-4 bps," ungkap Rully.***