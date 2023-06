Harga Daging dan Ayam Ras Naik, Harga Kebutuhan Pokok Nasional Lainnya Mayoritas Relatif Stabil

SINAR HARAPAN - Harga mayoritas bahan pokok secara nasional relatif stabil, kecuali harga daging ayam ras yang mengalami kenaikan 4,3 persen.

“Ketersediaan dan pangan dalam negeri kami melihat per 19 Juni 2023 rata-rata harga nasional barang kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali untuk daging ayam ras yang mengalami kenaikan dibanding sebulan lalu sebesar 4,3 persen menjadi Rp38.800,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

Harga beberapa komoditas pun ada yang di atas harga eceran tertinggi (HET), antara lain minyak goreng curah yang menyentuh angka Rp14.800 per liter, beras medium Rp11.600 per kilogram, serta beras premium Rp13.900.

Kemendag kini tengah fokus untuk senantiasa menjaga stabilitas dan pasokan barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjaga inflasi nasional.

Kebutuhan lainnya, seperti cabai merah turut dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen menjadi Rp39.800 per kilogram, cabai rawit merah naik 3,20 persen menjadi Rp45.200 per kilogram, serta bawang putih naik 2,42 persen menjadi Rp38.100 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah justru mengalami penurunan harga 2,48 persen dibandingkan bulan lalu menjadi Rp39.000 per kilogram, gula pasir juga mengalami kenaikan 1,38 persen menjadi Rp14.700 per kilogram dan daging sapi turun 0,51 persen menjadi Rp137.700 per kilogram.

Isy mengatakan seiring dengan prediksi fenomena alam El Nino, diperlukan strategi kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ia pun menegaskan perlu melakukan kerja sama perdagangan dengan negara produsen sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi beberapa kebutuhan komoditas impor.

“Kerja sama bisnis ke bisnis (business to business / B to B), maupun (government to government/ G to G) dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah,” pungkasnya.***