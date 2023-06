Rupiah Melemah Hari Ini Sentuh Rp14.994 per Dolar, Terpengaruh Kekhawatiran Melambatnya Ekonomi China

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 20 Juni 2023 kembali melemah sebesar 0,36 persen atau 54 poin menjadi Rp14.994 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.940 per dolar AS.

Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, menilai bahwa melemahnya rupiah terhadap dolar AS kali ini disebabkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi China dan juga prospek suku bunga bank sentral AS The Fed.

“Seperti yang diperkirakan, China tadi pagi menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 10 bps untuk merespons perlambatan ekonomi,” ujar mengutip dari ANTARA di Jakarta, Selasa 20 Juni 2023.

Lukman mengatakan perlambatan ekonomi China disebabkan permintaan domestik dan global yang masih lemah (ekspor dan impor). Bahkan, Goldman Sach pada Minggu (18/6) menurunkan cukup besar proyeksi pertumbuhan China.

“Sentimen ini bisa bertahan cukup lama mengingat China adalah ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia. (Namun), pasar tentunya telah mengantisipasinya, kecuali memburuk. Hal ini akan terus menjadi perhatian investor,” ucapnya.

Pelemahan juga tak lepas dari sentimen Amerika Serikat (AS), investor masih menantikan penjelasan Ketua The Fed Jerome Powell di depan kongres AS pada Kamis (22/6).

“Powell diharapkan memberikan penjelasan kebijakan suku bunga The Fed ke depan, mengingat pada FOMC (Federal Open Market Committee) minggu lalu mengisyaratkan akan ada dua kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun,” ungkap Lukman.

Jika ada kenaikan suku bunga, menjadi berat bagi rupiah mengingat Bank Indonesia sudah mulai berencana menurunkan suku bunga.

”Apabila ini terjadi maka divergensi kebijakan suku bunga antara BI dan The Fed akan menekan rupiah. Tanpa menurunkan suku bunga pun, suku bunga BI akan sama dengan The Fed yang apabila menaikkannya dua kali,” Katanya.***