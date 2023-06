Harga CPO Malaysia Breakout Resistance, Harga CPO Jambi Ikut Menyusul

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak Juli 2023 mengalami peningkatan signifikan pada pekan ini.

Diakhir perdagangan pekan ini Jumat 16 Juni 2023, harga CPO meroket 6,71 persen, penguatan tersebut bahkan mampu menorehkan breakout pada area resistance 3.625 ringgit yang belum pernah ditembus sejak 29 Mei 2023.

Tidak mengherankan apabila secara kumulatif, dalam sepekan harga CPO melesat 10,16 persen dari harga 3.436 ringgit per ton di awal pekan ke harga 3.785 ringgit per ton di akhir perdagangan pekan ini.

Tren bullish pada harga CPO pun telah dikonfirmasi melalui persilangan MA5 dan MA230 pada harga 3.454 ringgit.

Posisi harga CPO saat ini, pun semakin menjauhi kedua indikator rerata harga tersebut yang saat ini berada pada 3.529 ringgit dan 3.462 ringgit.

Mengekor penguatan tersebut, harga CPO provinsi untuk periode periode 16-22 Juni 2023 ditetapkan dengan harga Rp9.462 per kilogram naik Rp16 dari periode sebelumnya yang seharga Rp9.446 per kilogram.

Meski demikian, terjadi penurunan harga TBS pada periode tersebut, diketahui, Tim Perumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Jambi menetapkan harga TBS dibawah harga periode sebelumnya.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp35 per kilogram dari Rp2.128 menjadi Rp2.093 per kilogram, sedangkan inti sawit turun signifikan Rp333 per kilogram dari Rp4.950 jadi Rp4.617 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 17 Juni 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit di mana Pemerintah Provinsi Jambi juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.651 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.747 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp1.828 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp1.906 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp1.954 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp1.994 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.034 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.093 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.028 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp1.930 per kilogram.