Harga Timah Mulai Pulih, Harga Saham TINS Masuki Tren Bullish

SINAR HARAPAN - Harga saham Timah Tbk (TINS) pada perdagangan akhir pekan ini ditutup pada harga Rp980, sehingga dalam sepekan harga saham TINS mengakumulasikan penguatan sebesar 5,38 persen.

Tren bullish pada harga saham TINS telah dikonfirmasi melalui persilangan MA5 dan MA20 pada harga Rp945. Posisi harga saham TINS it u pun berada diatas MA5 di Rp975 dan semakin menjauhi MA20 di Rp940.

Sejatinya, harga saham TINS memang telah menguat sejak 29 Mei 2023, yang mana harga saham TINS berhasil rebound pada Rp870, sehingga harga tersebut menjadi area support terkuatnya saat ini.

Terhitung sejak rebound yang terjadi sebelumnya, maka harga saham TINS telah menguat sebesar 12,52 persen dari harga Rp870 ke harga penutupan akhir pekan ini di Rp980.

Membaiknya performa TINS bukanlah tanpa alasan, menurut Direktur Keuangan TINS, Fina Eliani, saat ini permintaan logam timah di pasar dunia semakin pulih, sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga timah dunia.

Padahal sebelumnya, TINS memperkirakan harga timah dunia pada 2023 lebih rendah dibandingkan 2022, karena permintaan logam timah yang diperkirakan melesu akibat dampak krisis ekonomi dunia.

"Kami memperkirakan harga logam timah dunia pada 2023 ini akan bergerak di kisaran 23.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat per metrik ton," kata Fina Eliani di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 17 Juni 2023.

Namun, pada Mei 2023, harga timah telah naik melampaui perkiraan harga yang dipekirakannya tersebut.

"Pada Mei tahun ini harga logam timah sudah mencapai 26.000 hingga 27.000 dolar per metrik ton dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi awal hanya 23.000 dolar AS per metrik ton" ujarnya.

Menurut dia kenaikan harga logam timah ini, karena semakin pulihnya permintaan logam timah dunia.

"PT Timah terus beradaptasi menghadapi bisnis pertimahan yang dinamis ini, serta didorong oleh upaya efisiensi di seluruh rantai bisnis, penurunan interest bearing debt dan konsistennya peningkatan kinerja anak usaha segmen nonpertimahan," katanya.