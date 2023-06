Rupiah Menguat Terbatas Hari Ini Jadi Rp14.937 Per Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat 16 Juni 2023, menguat 0,11 persen atau 17 poin menjadi Rp14.937 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.954 per dolar AS.

Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, memperkirakan rupiah berpotensi menguat terbatas oleh pelemahan dolar AS pasca data klaim pengangguran dan produksi yang lebih lemah dari perkiraan.

Klaim pengangguran aktual AS yang diekspektasikan sebesar 249 ribu rupanya secara aktual 262 ribu.

Baca Juga: Naik Rp9.000 Per Gram, Harga Emas Antam Sentuh Rp1.061.000 Hari Ini, Beli atau Jual?

"Namun, ekspektasi suku bunga paska Federal Open Market Committee (FOMC) masih menekan rupiah," ujar dia ketika ditanya Antara, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, paling tidak selama sepekan ke depan dampak dari FOMC masih akan terus ada.

Sebelumnya, Analis Bank Woori Saudara (BWS), Rully Nova, menyatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis sore (15/6) masih dipengaruhi oleh sikap The Fed di FOMC yang diperkirakan masih akan hawkish sepanjang 2023.

Baca Juga: Ekspor Migas dan Non Migas Riau Melejit 8,14 Persen

"Pengaruh FOMC diperkirakan tidak terlalu lama sampai adanya rilis data-data ekonomi China dan mitra dagang lainnya," ungkap dia pada Kamis (15/6).***