Rupiah Kembali Melemah, Hari Ini Sentuh Rp14.906 Per Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini Kamis 15 Juni 2023 melemah 0,29 persen atau 43 poin menjadi Rp14.906 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.863 per dolar AS.

Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, menyatakan rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS setelah The Fed rapat Federal Open Market Committee (FOMC) memberikan sinyal adanya dua kali kenaikan 25 bps hingga akhir tahun.

Menurut Lukman, sikap yang sangat hawkish dari The Fed berpotensi membawa dolar AS untuk menguat dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Akhirnya, The Fed Pertahankan Suku Bunga Pada 5,0 Hingga 5,25 Persen

Untuk sentimen domestik, investor disebut akan mencermati data perdagangan Indonesia yang diperkirakan masih akan surplus cukup besar dengan nominal 3 miliar dolar AS.

"Dalam beberapa kali kesempatan, surplus perdagangan sering lebih besar dari perkiraan, hal ini bisa menahan pelemahan yang lebih dalam pada rupiah," ucapnya.

Hal senada disampaikan juga oleh Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, yang menerangkan bahwa Bank Sentral AS telah memberikan sinyal bahwa tidak ada pemangkasan suku bunga tahun ini. Target suku bunga acuan yang berada di angka 5,6 persen dikatakan akan mengalami 1-2 kali kenaikan.

Baca Juga: Raksasa Energi Bersih Asal Uni Emirat Arab Tertarik Investasi di IKN

"Ini tidak seperti yang diekspektasikan sebagian pelaku pasar yang mengharapkan sinyal pemangkasan dari the Fed," ungkap Aris.

Meskipun data inflasi menurun, Bank Sentral melihat inflasi intinya masih mendatar, yang berarti risiko inflasi naik kembali masih terbuka.

Chair of the Federal Reserve of the United States, Jerome Powell, dinyatakan memberikan penegasan bahwa inflasi yang rendah dan stabil sangat penting bagi perekonomian AS.

Baca Juga: CIPS Ungkap Alasan Petani Beras Tidak Untung Meski Harga Beras Mahal

"Oleh karena itu, dolar AS berpeluang menguat lagi terhadap nilai tukar lainnya termasuk rupiah hari ini," kata dia.***