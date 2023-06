Rupiah Melemah Jadi Rp14.875 Per Dolar AS Hari Ini Terpengaruh Data Penjualan Ritel

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu 14 Juni 2023 melemah 0,08 persen atau 12 poin menjadi Rp14.875 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.863 per dolar AS.

Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah terjadi karena masih tertekan oleh data penjualan ritel kemarin, Selasa (13/6), yang mengecewakan.

"Penjualan ritel hanya naik 1.5 persen, lebih rendah dari perkiraan 5 persen. Menggarisbawahi permintaan domestik yang masih lemah," katanya di Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp6.000 Per Gram Seiring Merosotnya Emas Comex

Selain itu, rupiah juga tertekan kenaikan imbal hasil obligasi AS setelah data menunjukkan inflasi inti AS masih bertahan di atas 5 persen.

Walaupun inflasi utama sudah mencapai level terendah dalam dua tahun, investor masih cenderung wait and see menjelang pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) malam ini.

"Naiknya imbal obligasi AS mencerminkan ekspektasi suku bunga dari the Fed. Namun ini seharusnya hanya sementara menjelang pertemuan fomc malam ini," kata Lukman.

Baca Juga: Jelang Peluncuran Satelit Nusantara Tiga, PSN Pastikan Ground Segment Siap Beroperasi

Hari ini, pasar mata uang memang cenderung mix, terutama mata uang Asia.

"Mata uang utama dunia masih menguat terhadap dolar AS, namun mata uang Asia bergerak mix. Rupiah, ringgit, dan peso melemah, sedangkan Singapore Dollar (SGD) dan baht Thailand menguat," ucapnya.***