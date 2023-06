Harga Emas Comex Jatuh, Harga Emas Antam Ikut Turun Rp8.000 Hari Ini

SINAR HARAPAN - Harga emas berjangka merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan terkait keputusan tentang suku bunga pada Rabu (14/6/2023).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh 23,10 dolar AS atau 1,17 persen menjadi ditutup pada 1.958,40 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.986,50 dolar AS dan terendah di 1.956,30 dolar AS.

Emas berjangka terangkat 7,20 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.981,50 dolar AS pada Selasa (6/6/2023), setelah menguat 4,70 dolar AS atau 0,24 persen menjadi 1.974,30 dolar AS pada Senin (5/6/2023), dan tergelincir 25,90 dolar AS atau 1,30 persen menjadi 1.969,60 dolar AS pada Jumat (2/6/2023).

Mengikuti penurunan tersebut, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam dipantau dari logammulia.com, Kamis pagi 8 Juni 2023 turun Rp8.000 menjadi Rp1.052.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.060.000 per gram pada Rabu (7/6).

Untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam, turun lebih dalam Rp12.000 menjadi Rp933.000 per gram dibandingkan harga buyback pada pada Rabu (7/6) senilai Rp945.000 per gram.

Adapun transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Kamis pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp576.000

- Harga emas 1 gram: Rp1.052.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.044.000

- Harga emas 3 gram: Rp3.041.000

- Harga emas 5 gram: Rp5.035.000

- Harga emas 10 gram: Rp10.015.000

- Harga emas 25 gram: Rp24.912.000

- Harga emas 50 gram: Rp49.745.000

- Harga emas 100 gram: Rp99.412.000

- Harga emas 250 gram: Rp248.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp496.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp992.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.***