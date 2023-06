Sejumlah HPE Produk Tambang Mengalami Penurunan, Apa Saja?

SINAR HARAPAN - Sejumlah Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) periode Juni 2023 mengalami penurunan.

Diketahui, HPE produk pertambangan yang dikenakan BK untuk periode Juni 2023 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 995 Tahun 2023, tertanggal 23 Mei 2023, tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

"Komoditas yang mengalami penurunan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, konsentrat ilmenit, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 1 Juni 2023.

Baca Juga: Pabrik Nikel Sulfat Pertama di Indonesia Milik Trimegah Bangun Persada (NCKL) Mulai Beroperasi

Penurunan harga komoditas ini disebabkan oleh turunnya permintaan produk-produk tersebut di pasar dunia.

Budi mengatakan, terdapat sejumlah komoditas yang tidak mengalami penurunan harga, seperti konsentrat mangan dan konsentrat rutil.

Menurutnya, komoditas tersebut menunjukkan kenaikan harga jika dibandingkan periode sebelumnya sedangkan pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan.

Baca Juga: Penuhi Keinginan Pelanggan, KAI Akan Perbanyak Rangkaian Kereta Panoramic dan Luxury

Produk pertambangan yang mengalami penurunan harga rata-rata pada periode Juni 2023, yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata 3.320,55/WE dolar AS atau turun sebesar 2,73 persen, konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≤ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata 92,32/WE dolar AS atau turun 13,23 persen.

Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata 47,17/WE dolar AS atau turun sebesar 13,23 persen, konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata- rata 873,13/WE dolar AS atau turun sebesar 0,99 persen, konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata sebesar 678,22/WE dolar AS atau turun 16,00 persen.

Sementara itu, konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata 55,12/WE dolar AS atau turun 13,23 persen, konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata-rata 489,03/WE dolar AS atau turun 1,37 persen, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata 31,14/WE dolar AS atau turun 0,28 persen.

Baca Juga: Pertamina Terapkan QR Code Untuk Transaksi Penuh Pembelian Solar Bersubsidi

Lebih lanjut, produk pertambangan yang mengalami peningkatan harga rata-rata pada periode Juni 2023, yaitu konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata 229,73/WE dolar AS atau naik 4,32 persen dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata sebesar 1.408,37/WE dolar AS atau naik 0,30 persen.

Sedangkan, komoditas pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54 persen) dengan harga rata-rata 117,98/WE dolar AS masih tetap, tidak mengalami perubahan.